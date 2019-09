Baldoví pide en el Congreso el cierre de todos los puertos españoles a los cítricos de Sudáfrica frente a las plagas

Publicado 09/09/2019 19:46:17 CET

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno central ordene el cierre de la importación a través de los puertos del territorio español a los cítricos procedentes de Sudáfrica y de otros países, "mientras no haya garantías plenas de que no son portadoras de plagas".

El parlamentario valenciano ha reprochado que, "tres años después de la puesta en marcha del Acuerdo comercial de la UE con Sudáfrica, la citricultura española y valenciana han sufrido su peor campaña con incalculables pérdidas y se ha generado un riesgo fitosanitario".

En este sentido, se ha referido a datos oficiales de la Unión Europea que señalan que "tan solo en el pasado mes de julio se han detectado graves plagas de cinco partidas infectadas, tres con falsa polilla y dos con mancha negra". Según la coalición valenciana, "desde 2015 se han constatado 136 envíos de cítricos sudafricanos contaminados por dichas plagas plagas".

En este contexto, Baldoví ha exigido al Gobierno que "no mire a otro lado mientras se destruye la citricultura valenciana": "Una vez más los agricultores van a pagar los platos rotos de un acuerdo político nocivo", ha lamentado.

El diputado cree que el sector agrícola "asumirá los costes de estas plagas, la pérdida subsiguiente de rentas, la merma en el rendimiento de los cultivos y en su producción, el gasto y la utilización extra de pesticidas que tienen, a su vez, un impacto directo en nuestro medio ambiente, en la fauna y en la salud humana".

En la iniciativa, Compromís también ha instado al Gobierno a trasladar la preocupación de los agricultores a la Unión Europea para que se adopte el cierre de fronteras a esas importaciones.