Barcala avisa que no expropiará el Monasterio de Santa Faz: "No vamos a desalojar a las monjas"

Publicado 29/11/2018 12:09:58 CET

El pleno aprueba a propuesta de PSPV, Guanyar y Compromís una comisión para revertir la propiedad del monasterio al consistorio

ALICANTE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha advertido de que el consistorio no desalojará a las monjas Clarisas del Monasterio de la Santa Faz mientras tengan esa responsabilidad como propietarios de la reliquia. "No vamos a expropiar, no vamos a desposeer a las monjas", ha sostenido y ha precisado que, "para tranquilidad de todo el mundo", el equipo de Gobierno del PP no permitirá que la reliquia de la Santa Faz salga del convento.

"Quiero que lo tengan claro", ha insistido, para añadir que la Iglesia "algo sabrá de gestión", porque lleva funcionando "2.000 años". Barcala ha fijado el posicionamiento del PP en el transcurso del pleno ordinario de noviembre, que se celebra este jueves, y durante el debate de una moción, propuesta por los grupos de PSPV, Guanyar Alacant y Compromís, para crear un comisión no permanente del pleno para revertir la propiedad del monasterio al consistorio.

La moción ha salido adelante por 14 votos a favor de los grupos proponentes más la no adscrita, Nerea Belmonte; Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra, y el no adscrito, Fernando Sepulcre, se ha abstenido.

Al respecto, Barcala se ha referido a la insinuación del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, que ha apuntado, según el alcalde, a la posibilidad de expropiar el edificio. En ese sentido, ha precisado que la donación del Ayuntamiento a las monjas, por una escritura de 1518, fue a "'largo modo', y es importante porque significa perpetua e incondicional".

"Este gobierno no va a promover acciones, ni si quiera vía expropiatorias, ni siquiera cuestionando la capacidad de la Iglesia", ha trasladado a Pavón, al que ha recordado que la Iglesia tiene 2.000 años y "Guanyar cuatro; algo sabrán", ha ironizado.

"Aquí lo que se está trayendo no es lo que dicen; se está trayendo una comisión para abrir una causa general sobre todos los bienes de la Iglesia", ha opinado.

EXPOLIO

Frente a ello, Miguel Ángel Pavón ha recordado que en esos 2.000 años la Iglesia ha tenido una historia "procelosa" en la que ha llegado a respaldar "la dictadura franquista" y a no "respetar demasiado los derechos de la mujer o el colectivo LGTBI". "Ha expoliado el patrimonio público de este país y esta moción pretende revertir ese expolio en la ciudad", ha dicho.

Además, ha solicitado a Barcala a que aporte la documentación que ha recopilado sobre el monasterio a la Comisión.