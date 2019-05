Barcala descarta a Vox en Alicante porque no conoce sus proyectos para la ciudad y lo que sabe "no es muy inspirador"

Actualizado 27/05/2019 14:01:25 CET

ALICANTE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha justificado el descarte de un acuerdo con Vox para lograr una mayoría absoluta en la corporación --con la suma de los votos de la derecha-- en el hecho de que "sencillamente no he oído ni siquiera sus proyectos ni su argumentario". Además, ha alegado que lo que conoce "no es que sea muy inspirador".

Por ello, ha indicado que el grupo municipal 'popular' está preparado para gobernar en solitario, como lo ha hecho en el último año tras hacerse con la vara de mando en el pleno de investidura a raíz de la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por su doble procesamiento, aunque ofrecerá a Cs que entre a formar parte del equipo de gobierno.

En la ciudad de Alicante, con el 100% escrutado, el PP ha ganado las elecciones locales, con el 29,34% de los votos y nueve ediles, los mismos que el PSPV, con un 27,63%. Cs es la tercera fuerza con cinco concejales (16,54%); y Podemos, Comrpomís y Vox obtienen cada uno dos representantes, con el 9,09; 6,72 y el 6,38%.

Así, Barcala ha subrayado que podría "valorar muchas de las propuestas de todos los candidatos" que se han puesto sobre la mesa, pero, ha dicho, de Vox "no las conozco".

A ese respecto, preguntado por qué no contempla la posibilidad de sumar a Vox a un pacto de las derechas, Barcala ha mantenido que lo que conoce de la campaña de las generales y autonómicas "no es que sea muy inspirador" como para "trasladarlo a la gestión municipal".

"Si solo hay eso, evidentemente tampoco hay mucho que aportar", ha zanjado.

Así, ha insistido en que su grupo está "preparado" para gobernar en solitario, aunque ha recalcado que volverá a ofrecer a Ciudadanos que entre a formar parte de un equipo de gobierno que "cuanto más amplio" sea, dará "más estabilidad" a la ciudad. "Si eso no es posible, asumiremos la responsabilidad de gobernar en solitario", ha argumentado.

"Hemos gobernado en minoría con ocho, podremos gobernar con 14 con más holgura, ese no es el problema; la cuestión es sacar adelante el trabajo", ha sostenido y se ha referido al "volumen" de tareas que se puede hacer desde la Junta de Gobierno y desde el Pleno para los temas trascendentales.

En ese sentido, ha señalado que descarta a Vox para formar gobierno aunque mantendrá contactos con "todos" los partidos para lograr su respaldo en la investidura.

"Otra cuestión distinta es un pacto de gobierno", ha incidido sobre un acuerdo general, aunque ha reconocido que existen puntos de encuentro en materia de limpieza, transporte, planes estratégicos para la industria digital.

"La lista es interminable en asuntos que durante la campaña se han ido configurando porque unos se han ido subiendo a las propuestas que hacíamos otros o porque tenían propuestas que eran muy coincidentes", ha argumentado y ha rechazado hablar de temas que a los ciudadanos "no les importan" y sí sobre "temas de ciudad importantes de los que hablar".