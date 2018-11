Barcala pide a Puig que demuestre la vertebración de la Comunitat "con inversiones" para Alicante

Publicado 04/11/2018 12:28:48 CET

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha comprometido su respaldo al president de la Generalitat, Ximo Puig, en su reivindicación por una mejor financiación autonómica, aunque "a cambio" de inversiones para la ciudad. "La descentralización autonómica se demuestra con inversiones; creo que hemos oído demasiado de coser, descoser, vertebrar, y no se traduce en nada; la vertebración se demuestra con inversiones", ha reclamado Barcala que ha incidido: "Si estás apostando por todo el territorio de la Comunitat, lo tienes que materializar con inversiones en toda la Comunitat".

Además, ha desvelado que a su llegada a la Alcaldía el pasado abril se encontró un president "muy receptivo" al que trasladó 27 puntos que "había que abordar" porque eran "prioritarios" para la ciudad.

En ese sentido, ha detallado que desbloqueó, de la mano de Puig, tres centros de salud para la ciudad; de los que ha dicho que, aunque no se harán a la velocidad que hubiese querido, sí ha criticado que el anterior equipo de Gobierno no hiciera nada.

"Hemos avanzado sobre el trabajo no realizado en tres años", ha sostenido en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de los seis meses al frente del consistorio.

"Después de esa reunión se han mantenido reuniones con las consellerias y secretarías autonómicas; queríamos un interlocutor válido y efectivo", ha detallado y ha indicado que en "muchos casos" sí los están encontrando, aunque en otros "está costando más".

PROYECTOS

Preguntado por los seis meses de mandato que le restan, Luis Barcala ha defendido que para el mes de abril deberían estar redactados "todos los proyectos para los tres centros de salud" --PAU 2, Garbinet y Condomina-playa de San Juan--; que esté activo el túnel bajo la Serra Grossa del TRAM d'Alacant; así como la Vía Parque, "incluida la modificación con el doble carril por sentido en la salida sur".

Además, ha confiado en que los proyectos del Pla Edificant estén presupuestados y con plazos de ejecución de obras, "de tal forma que todos los centros estén en marcha".

Con todo, Barcala ha expuesto que se trata de proyectos que deben entrar en el presupuesto de la Generalitat para 2019, o de lo contrario "quedarían descabalgados".

Asimismo, ha esperado que el Distrito Digital se materialice en Ciudad de la Luz y que la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) tenga su sede ejecutiva en Alicante y "no una subsede".

EL CESE DE DE ESPAÑA

Finalmente, Luis Barcala ha anunciado que para la siguiente legislatura el PP propone la "transformación integral" de la ciudad con proyectos estructurales como el paseo litoral de 21 kilómetros desde San Juan a Urbanova; el soterramiento de playa de El Postiguet, Explanada y Canalejas, para "generar el mayor balcón al mar".

"Y la otra pata importante es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como el suelo industrial", ha agregado el alcalde 'popular' que ha apostado por la industria tecnológica.

Preguntado por la petición de Compromís para que cese para la edil de Urbanismo, Maria del Carmen de España, el alcalde ha criticado que el portavoz nacionalista, Natxo Bellido, "suele hablar de lo que no ha hecho", "son muy exigentes con los demás y muy displicentes consigo mismo".

"Me encanta escuchar cómo Bellido va enumerando uno a uno sus propios fracasos, pidiendo a los demás en unos meses lo que han sido incapaces de hacer ni siquiera de imaginar en tres años; me encanta que me diga lo que sé o lo que le he pedido que hiciera; pero no pasa nada, lo vamos a hacer sin dudas", ha argumentado.

Así, ha defendido "el balance" del trabajo de su edil de Urbanismo y ha comparado que si tuviera que cesar, "la mayoría" de concejales de la oposición deberían "dejar sus actas por la negligencia por tres años".