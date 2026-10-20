Becky G, Luis Fonsi, Delaossa, Leire Martínez, Alizzz o Fran Perea, en el primer avance de BIGSOUND 2027

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VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Becky G, Luis Fonsi, Delaossa, Leire Martínez, Alizzz, Queralt Lahoz y Fran Perea encabezan el primer avance de cartel de la VII edición del festival BIGSOUND Valencia 2027 se celebrará los días 17 y 18 de junio en el Parc Central de Torrent (Valencia).

Será la VII edición del certamen y "la más ambiciosa de su historia, con más estilos musicales, más escenarios y más headliners que nunca", asegura la organización en un comunicado.

Encabezan este primer avance dos artistas internacionales como Becky G y Luis Fonsi, que se unen al festival junto a Delaossa y Leire Martínez. Por su parte, las confirmaciones de Queralt Lahoz, Alizzz y Vangoura marcan un punto de inflexión en el festival, abrazando sonidos más alternativos y propuestas transversales.

Completan la lista de confirmaciones nombres clave del panorama nacional como Fran Perea, Soge Culebra, Paula Koops y la valenciana Naina.

Tras el traslado debido a una sentencia judicial desde la Ciutat de les Arts de València a Torrent en la pasada edición, el encuentro repite en el Parc Central, donde obtuvo "un rotundo con 50.000 asistentes y convivencia vecinal", afirman.

"CAPITAL DE LA MÚSICA"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha agradecido esta nueva "apuesta" por la localidad, que se convierte, "un año más, en la capital de la música de la Comunitat Valenciana".

"Tras el éxito rotundo de 2026, estamos muy orgullosos de que Torrent vuelva a acoger a grandes artistas internacionales y nacionales, y de que nuestros vecinos y vecinas empadronados puedan beneficiarse de un descuento especial en sus abonos", ha aseverado.

"Lo que hemos conocido hoy es solo una parte del cartel, pero nombres como Becky G, Luis Fonsi, Delaossa o Leire Martínez ya demuestran la dimensión de esta edición, con artistas que sitúan nuestra ciudad en el mapa de la música. Los torrentinos y las torrentinas ya saben que estamos dispuestos a traer lo mejor a nuestra ciudad, y BIGSOUND es un ejemplo de cómo podemos disfrutar de grandes eventos musicales, generar actividad económica, respetar el descanso de los vecinos y proyectar el nombre de Torrent mucho más allá de nuestra Comunitat Valenciana", ha concluido.