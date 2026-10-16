Benetússer inicia la segunda fase de la obra para reponer en cuatro años el alcantarillado dañado por la dana

Archivo - Militares trabajan para desatascar las alcantarillas, a 13 de noviembre de 2024, tras el paso de la dana. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Benetússer (Valencia) ha iniciado la segunda fase de las obras de reconstrucción de su alcantarillado, afectado por la dana de octubre de 2024. El objetivo es que en cuatro años se reponga la red integral de los servicios de saneamiento en "una actuación de una envergadura sin precedentes en la historia del municipio".

Coincidiendo con el inicio de las obras, el consistorio ha organizado una nueva reunión abierta a la participación de la ciudadanía, la sexta desde que se inició la reconstrucción, para informar de los trabajos a realizar.

Desde el pasado mes de febrero Aguas de Valencia, la empresa gestora del ciclo integral del agua de Benetússer, ha realizado una primera fase de la actuación con un diagnóstico con cámaras subterráneas y georradares que localizan el resto de instalaciones como cableado eléctrico o de internet para poder iniciar ahora la segunda fase del proyecto.

Según los datos del diagnóstico, la riada afectó al 75,5% de los colectores del municipio, lo que supuso daños en 23,79 kilómetros de alcantarillado, de los más de 31,5 kilómetros con que cuenta su red. Los trabajos que se han iniciado tanto en el barri de L'Estació como en el barrio de Los Grupos, se han explicado "con detalle" a la ciudadanía en una reunión informativa celebrada en el salón de plenos municipal en la que participaron tanto técnicos de la corporación como responsables de la Unidad de Proyectos Especiales de la Dana de Aguas de Valencia, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde este jueves, la operadora del agua en el municipio trabaja en la reposición integral de los servicios de saneamiento en numerosos colectores del casco urbano, incluyendo la reposición de acometidas y elementos singulares, así como reparación de la red de potable.

En el proyecto integral para Benetússer se sustituirán también 18,6 kilómetros de tubería de PVC que permiten la conexión entre imbornales y acometidas, la sustitución de 248 pozos de registro, 497 sumideros o imbornales de fundición dúctil, 1.225 arquetas de ladrillo y se repondrá el firme de las calzadas que resulten intervenidas.

MÁS DE 15 MILLONES DE PRESUPUESTO

Estas labores de reconstrucción del servicio de saneamiento forman parte del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunitat Valenciana, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica, dentro del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, que se centra en la reconstrucción de las infraestructuras hidráulicas, de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Aguas de Valencia, como empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Benetússer, llevará a cabo la renovación de la parte de la red de saneamiento afectada, que sufrió los daños más cuantiosos debido a una colmatación generalizada por fangos y arrastres que requirió una intensa campaña de limpieza y extracción. La inversión total en el municipio ascenderá a 15, 2 millones de euros con el total de las obras de reconstrucción.