La cabeza de lista del PSPV por València a las elecciones generales del 29 de noviembre y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, (c). - PSPV

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV por València a las elecciones generales del 29 de noviembre y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha reivindicado el papel de las mujeres en las elecciones del próximo domingo "frente a los retrocesos" que, a su parecer, suponen PP y Vox. Y, en este sentido, ha advertido al candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo: "No nos vamos a quedar calladitas. Vamos a votar y vamos a hablar alto y claro en las urnas".

Así lo ha aseverado Bernabé te viernes, en la última jornada de campaña electoral en la que ha visitado las localidades valencianas de Buñol y Sueca.

"Hoy estamos en el último día de la campaña electoral. El último día en el que le vamos a seguir pidiendo a toda la ciudadanía que sabe que vamos a conseguir en las próximas horas que otra vez Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno. Vamos a revalidar una mayoría progresista en este país. Vamos a seguir avanzando en este país", ha augurado durante su intervención ante los medios de comunicación.

Bernabé ha hecho balance de los mensajes que "los dirigentes de la derecha han trasladado a las mujeres durante la campaña electoral" y ha lamentado que sus propuestas "pretendan devolver a las mujeres al pasado, donde no tenían voz".

"Han defendido --ha puesto como ejemplo-- desde eliminar el Ministerio de Igualdad hasta que retrocedamos en nuestros derechos fundamentales como decidir sobre nuestro cuerpo. Nos han dicho, además, que tienen que venir las mujeres migrantes, pero solo a cuidar de nuestros hijos en lugar de hacer lo que consideren como estudiar o trabajar en lo que quieran".

En este sentido, ha recordado que el líder de Vox "llegó a reprochar que se pidiera el voto a las mujeres migrantes nacionalizadas". "Nos han llegado a decir incluso que no les pidamos el voto a las mujeres migrantes que vienen y que tienen todos los derechos en este país porque son españolas, porque están nacionalizadas, y que tampoco ejerzan su derecho, como es el derecho al voto, como me ha dicho incluso el señor Abascal".

"NO HAN SIDO PUNTUALES"

Bernabé ha resaltado que estas cuestiones "no han sido puntuales", sino que "el machismo ha marcado el discurso de toda la derecha durante la campaña electoral": "Hemos escuchado decir a las derechas que las mujeres calladitas, que están calladitas, y esas expresiones como ofendiditas, ese machismo estructural que existe en las derechas de este país, las mujeres el próximo domingo los vamos a parar", ha afirmado.

"Sabíamos que las mujeres íbamos a ser decisivas en estas elecciones. Sabíamos que las mujeres íbamos a decidir el avance de este país, como siempre hemos hecho. Pero después del debate de ayer estoy más segura que nunca. Estamos más seguras que nunca de que seremos otra vez las mujeres las que saquemos adelante el progreso de este país con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez de la mano", ha concluido.