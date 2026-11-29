La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, vota en un colegio electoral de València - PSPV

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, ha augurado que la participación en las elecciones generales de este domingo será "masiva" e "histórica" y ha animado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto para "seguir avanzando, seguir progresando y nunca mirando hacia atrás".

Así lo ha manifestado la también secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de València en declaraciones a los medios tras votar en el colegio electoral ubicado en el centro municipal de Juventud de Campanar, en la ciudad de València.

"Hoy es el día. Hoy es el día en el que seremos conscientes de la fuerza de la democracia. Hoy es el día en el que, después de esta campaña electoral, de estas semanas, de estos últimos tiempos, veremos cómo esa gran movilización que yo he visto en las calles, en todos los espacios, se va a ver seguro transformada en una participación masiva en las urnas", ha aseverado.

Bernabé ha invitado a toda la ciudadanía a participar, a votar, "porque ese es el gran poder que tenemos", ha subrayado. Se ha mostrado segura de que la gente que se ha movilizado en las calles, "en las peores y en distintas circunstancias", hoy puede ejercer su derecho a participar en las elecciones.

"Ese poder que nos iguala es el de votar, así que invito a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos a que hoy ejerzan ese derecho, que voten, porque una movilización como la que hemos visto en las últimas semanas en la calle será una movilización en las urnas que seguro seguirá mirando hacia un futuro, a seguir avanzando, a seguir progresando y nunca mirando hacia atrás", ha reivindicado.