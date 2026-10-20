Bernabé se muestra "honrada" por su etapa de delegada y promete escuchar a la gente "allá donde esté"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ya exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y cabeza de lista del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29N, Pilar Bernabé, ha asegurado que para ella ha sido "un honor ser la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez" y representar a "un Estado que protege a la gente". Además, ha garantizado que escuchará a la gente "allá donde esté", como en su futura candidatura a la alcaldía de València en los comicios municipales del próximo mayo.

Así lo ha declarado a los periodistas durante la reunión en el puesto de mando avanzado instalado en Oliva (Valencia) por la dana Adam, en la que han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y los ministros Sara Aagesen (Transición Ecológica), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Diana Morant (Ciencia).

Bernabé, que también es la secretaria de Igualdad del PSOE, ha celebrado haber representado a un gobierno con el que "la Comunitat Valenciana crece por encima de la media de todos los países de Europa" y es, según ella, "un lugar con muchas expectativas de futuro".

Ha reivindicado que el Gobierno "protege y cuida a la gente", "se preocupa por la igualdad entre las mujeres y los hombres en este país" y "hace que este país avance mirando a los retos del futuro, un futuro que tiene sus complicaciones como las que vemos aquí en la Comunitat Valenciana".

APRENDIÓ "MUCHO" EN LA DANA DE 2024

Sobre la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 233 fallecidos, Bernabé ha afirmado que "mucha gente" le recordará como delegada por esta catástrofe, de la que ha "aprendido mucho". En especial, ha subrayado, que "la clave del servicio público y de la política es que hay que cuidar a la gente, escuchar a la gente, entender a la gente cuando sufre y estar siempre, siempre ahí".

"Esa es una enseñanza que me llevo y es una enseñanza que pienso practicar allá donde esté. Y, como pienso estar en la alcaldía de València, les aseguro que esa va a ser la política que yo voy a aplicar para todos los valencianos y las valencianas", ha aseverado.