Bernabé promete centrar su campaña en València y subraya que su "objetivo final" es ser alcaldesa en 2027

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación, en la sede del PSPV-PSOE, a 22 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales, Pilar Bernabé, atiende a los medios de comunicación, en la sede del PSPV-PSOE, a 22 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29N, Pilar Bernabé, ha asegurado que centrará esta campaña en la ciudad de València sin dejarse "ni una calle", ya que su "objetivo final" es hacerse con la alcaldía en los comicios municipales de 2027. "Me voy a dedicar a ello en cuerpo y alma", ha aseverado.

Bernabé ha comparecido este jueves en la sede del PSPV tras "activar" el comité electoral de los socialistas de València para el 29N. La número 1 por Valencia dejó esta semana su puesto como delegada del Gobierno y el próximo año será la candidata del PSPV a la alcaldía de València.

En su intervención, rodeada por los integrantes del comité electoral, ha acusado a PP y Vox de evitar la campaña del 29N porque cree que no quieren explicar sus propuestas y pretenden que "la gente no sepa qué preparan y vote a golpe de bulo", como a su juicio demostró este miércoles el presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita a España: "Milei viene a España porque él representa justo lo contrario que este país".

Según ha indicado, la actitud de Milei es "exactamente" la misma que la de los diputados de la derecha en el Congreso y que la de dirigentes de Vox y PP como Santiago Abascal o Vicent Mompó, con sus "insultos" en mítines y redes sociales, respectivamente. "Esta es la escuela que crean los de la internacional de la ultraderecha, pero este país es mejor que ellos", ha defendido, y ha pedido poner "pie en pared" el 29N.

Además, ha destacado que el PSPV fue "el único" en registrar este miércoles sus candidatos a las generales, mientras todavía no se conocen las listas del PP en la Comunitat Valenciana. "A ver si se animan", ha ironizado, y ha sostenido que esta tardanza se debe a que cuando PP y Vox "asoman la patita, todo es un torrente de despropósitos", como pasó estas semanas con la polémica de las pensiones.

Frente a ello, Bernabé ha asegurado que el PSOE recorrerá la ciudad de València para defender su proyecto y explicar la importancia de la participación en estas elecciones. "Durante estos 38 días no vamos a dejar ni un espacio por explicar", ha subrayado, y ha llamado a los valencianos a que reflexionen sobre su voto y apuesten por "seguir avanzando" de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez.

"VALÈNCIA ES ESTRATÉGICA Y PRIORITARIA PARA EL PSOE"

Ha garantizado que València es "estratégica y prioritaria" para el PSOE en estos comicios, ya que ha advertido de las oportunidades que perdería la ciudad si el Gobierno estuviera en manos de PP y Vox. Según ella, València necesita que Sánchez siga como presidente para mantener inversiones, infraestructuras y políticas sociales que "están mejorando la vida de la ciudadanía".

En materia de vivienda, Bernabé ha criticado la negativa de la alcaldesa de València, Mª José Catalá (PP), a declarar la ciudad como zona tensionada porque esta decisión impide acceder a ayudas estatales. Como ejemplo, ha señalado que A Coruña y Santiago de Compostela recibirán conjuntamente diez millones para facilitar el acceso a la vivienda, mientras València recibirá "cero euros por el sectarismo de la señora Catalá".

También ha defendido el proyecto del Corredor Verde en el sur de València, con la sustitución de las vías por espacios verdes y zonas de convivencia, y ha avisado que un gobierno de PP y Vox pondría en riesgo estas oportunidades.

Preguntada por su futuro político y por cómo compatibilizará su puesto como diputada en el Congreso con su candidatura a la alcaldía de València, Bernabé ha hecho hincapié en que su "objetivo final" es ser la primera edil, al tiempo que ha señalado que "hay muchas maneras" para compaginar ambos escenarios. Ha recordado que tanto Catalá como el 'expresident' Ximo Puig lo hicieron, por lo que no cree que haya problemas en ello.