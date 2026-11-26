Bernabé junto con Ximo Puig en un acto de campaña - PSPV

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSPV-PSOE por Valencia a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha reivindicado este jueves junto al expresident de la Generalitat Ximo Puig la gestión de los gobiernos progresistas "como ejemplo de la importancia de votar" en los comicios del domingo.

Bernabé ha contrapuesto la "transformación económica y social que experimentó la Comunitat Valenciana durante los gobiernos de Puig" así como "los avances conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez" frente a "los retrocesos que se producen cuando gobierna la derecha", según ha informado el partido en un comunicado.

"Ximo Puig es el ejemplo de cómo transformamos la Comunitat Valenciana, que salía de una época oscura, de una época de retrocesos, de una época en la que en esta Comunitat no teníamos esperanzas en el futuro, para hacerla una comunidad próspera, una Comunitat de derechos, una Comunitat que crecía económicamente en oportunidades, pero también en derechos para los ciudadanos y las ciudadanas", ha destacado Bernabé.

La candidata socialista ha advertido de que la situación actual de la Comunitat Valenciana "también es el ejemplo claro de cómo se puede todo eso revertir de una manera muy rápida y cómo podemos perder todos esos avances y todos esos derechos cuando la derecha gobierna y en muy poco tiempo".

"Hoy la Comunitat está en los índices de renta per cápita un 15 por ciento por debajo de la media de España. Los indicadores de nuestra Comunitat también en materia de derechos sociales son mucho menores que cuando gobernaba Ximo Puig y este es el ejemplo más claro de por qué merece la pena votar el 29 de noviembre", ha manifestado.

Bernabé se ha referido también al debate electoral de esta noche en el que Pedro Sánchez "tendrá la oportunidad de hacer balance de su gestión", de la que ha destacado que ha situado a España "a la cabeza del crecimiento económico europeo, concentra el 80% del empleo que se crea en Europa y ha permitido avanzar del puesto decimotercero al cuarto en materia de derechos de las mujeres".

Asimismo, ha puesto en valor la revalorización de las pensiones en 500 euros, el incremento del salario mínimo interprofesional en un 75% y las medidas impulsadas para permitir que 15 millones de personas vean revalorizadas sus nóminas el próximo mes de enero, ha enumerado

"Esto se consigue avanzando y creciendo como país, pero solo podemos seguir haciéndolo si tenemos un gobierno de progreso y no un gobierno de retrocesos, de involución, de derechas, que no cree en los derechos para todas las personas, que no cree en la igualdad de oportunidades y que siempre gobierna para los mismos y para las mismas", ha afirmado Bernabé.

Por su parte, Ximo Puig ha destacado la campaña de Bernabé centrada en hablar en lo que le importa a la gente y ha incidido en la importancia del nuevo modelo de financiación autonómica para el futuro de la Comunitat Valenciana.

"Para mí esta es una cuestión fundamental, porque de esto depende si la Comunitat Valenciana podrá tener mejores servicios públicos o no, si podrá cambiar su modelo productivo o no. Y, para acabar con esta situación de descenso permanente de la renta per cápita, la única manera es tener más recursos", ha explicado Puig.

"PROFUNDA DESLEALTAD"

En esta línea, el expresidente de la Generalitat ha calificado de "profunda deslealtad a los valencianos" que el actual Consell "haya rechazado aquello en lo que todos los valencianos habíamos estado de acuerdo". "Esta acción por la desunión de los valencianos que está haciendo el gobierno de la Generalitat es absolutamente incomprensible y es una profunda deslealtad", ha concluido.