Bloc i País rechaza el compromiso ético para los candidatos de Compromís por "no contar con la militancia"

"No participaremos en cacerías de brujas", advierte sobre el documento de compromiso con los derechos trans

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bloc i País (Més-Compromís) muestra su rechazo al documento ético impulsado por la dirección de la coalición que obligará a todos sus candidatos electorales a comprometerse con la defensa de los derechos trans y de otros valores como valencianismo, progresismo, ecologismo, feminismo e igualdad LGTBI.

Esta corriente soberanista advierte que la ejecutiva "no ha contado con la participación de la militancia" para la elaboración del documento, aprobado el pasado martes y que todos los aspirante deberán firmar para formar parte de las listas de las elecciones de mayo de 2023.

El código ético fue anunciado después de que varios militantes de Compromís reclamaran la retirada de la candidatura de María Viu a la Alcaldía de Burjassot (Valencia) al considerar que difunde "mensajes tránsfobos". Esta representante pertenece a Espai FIGA, grupo feminista de la coalición que también rechazó el documento.

"Esta dirección funciona siempre al margen de la militancia, que se ha encontrado con un documento aprobado en el que nuevamente ni ha participado ni siquiera ha podido expresarse si está a favor o en contra (...) Nosotros no participaremos en una cacería de brujas", manifiesta en un comunicado el coordinador de Bloc i País, Vicent Fernàndez i Capilla.

Es por eso que la corriente no reconoce "un proceso que ha obviado a la militancia para todo, con un documento tan importante que quiere determinar quién puede y quién no puede representar a Compromís en todas las listas".

Además, critica que este compromiso se haya impulsado como "reacción a una candidatura local que no le ha gustado a la dirección". "Ahora nos toca pagarlo a toda la militancia, a todos los colectivos y todas las candidaturas", advierte, lo que ve como una manera de actuar políticamente "muy negativa".

EL COMPROMISO ES EL PROGRAMA ELECTORAL

Para la corriente, se trata de un "papel mojado" que no aporta nada al debate, ya que defiende que el compromiso ético que tienen las candidaturas de la coalición con el electorado es el programa electoral: "No hay que firmar ningún otro documento más porque a alguien no le haya sentado bien la decisión legítima de un colectivo local".

Y señala que este compromiso ético "no habla de problemas clave como la agricultura, la economía, la cultura o incluso los derechos de los animales". "¿O es que aquí no hay que firmar ningún compromiso ético ni hay diferentes visiones en el partido y en la sociedad?", se pregunta.

Así pues, Bloc i País sostiene que "lo mejor que se podría hacer es rectificar esta manera de hacer política más propia del neoestalinismo o, cuanto menos, abrir el documento a la participación y decisión de la militancia con un proceso de inclusión de enmiendas y votación final en un referéndum".