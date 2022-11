'La Bohème' de Puccini regresa a Les Arts: "Siempre descubre algo nuevo"

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts de València recupera la visión de Davide Livermore de 'La Bohème' de Giacomo Puccini, una pieza que se sitúa entre "las grandes favoritas del público" y que "siempre será una referencia" para que los "neófitos de la ópera" se inicien, según su equipo artístico.

Esta producción impresionista de Livermore ya se representó en el auditorio valenciano en 2012 y 2015, y conserva la identidad visual de aquellas funciones, que se reponen esta vez bajo la dirección de escena de Emilio López, que se enfrenta a la pieza por octava vez pero afirma que "siempre descubre algo nuevo" en cada ocasión.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación de la ópera, en la que han participado el del director musical de Les Arts, James Gaffigan; el tenor Saimir Pirgu (Rodolfo) y la soprano Federica Lombardi (Mimí), así como el director artístico del Palau de les Arts, Jesús Iglesias Noriega.

La Sala Principal de Les Arts acogerá siete representaciones del clásico de Puccini los días 9, 11, 15, 19, 21 y 23 de diciembre, con un reparto conformado por Saimir Pirgu, Federica Lombardi, Mattia Olivieri y Marina Monzó. Con ella, el auditorio valenciano inicia un mes "realmente intenso" --en palabras de Noriega-- en el que abarcará danza, flamenco y lied, entre otras propuestas

'La Bohème' será la primera ópera de la temporada del estadounidense James Gaffigan, titular de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) y con una partitura que ya ha dirigido en la Ópera de Viena o la Metropolitan Opera de Nueva York, en su ciudad natal, donde volverá a dirigirla este próximo 2023.

REPARTO "DE LUJO"

Gaffigan ha destacado el reparto "de lujo" de esta producción y ha puesto en valor que "es poco común para una pieza de repertorio como 'La Bohème' disponer de tanto tiempo de ensayos, el que se necesita realmente" para hacer justicia a una "obra maestra que debe ser tratada como obra maestra". Ha lamentado que muchas veces se representa en un auditorio en tres días, en ocasiones sin tiempo a escuchar a la orquesta, y no contar con la preparación suficiente "es una tragedia".

Además, se ha mostrado encantado de "premiar a la audiencia con algo de puro amor y belleza" tras presentar en Les Arts la tragedia de 'Wozzeck' de Berg. "Son dos piezas de arte muy interesante y ambas deben tomarse muy en serio", ha afirmado.

Federica Lombardi dará vida a la costurera Mimì por primera vez sobre el escenario, puesto que ya la interpretó en el 'film-ópera' de Mario Martone en 2022. La italiana ha coincidido con Gaffigan en valorar el tiempo para los ensayos, pues permite "capturar todos los matices importantes que marcan la diferencia", "profundizar en el personaje y también en su relación con los demás". "Es un placer trabajar en este teatro, se trabaja con mucha tranquilidad, no se podría pedir nada mejor", ha asegurado.

Su contraparte masculina es un Rodolfo interpretado por el tenor albanés Saimir Pirgu, que "tiene una de las carreras líricas más consolidadas del momento y ha cantado en los coliseos más prestigiosos como La Scala de Milán, la Opéra National de París, la Royal Opera House de Londres o el Metropolitan de Nueva York", destaca Les Arts, un teatro por el que ya pasó como el Don Ottavio de 'Don Giovanni' y Alfredo en 'La Traviata'.

Pirgu, que ha resaltado la arquitectura de Les Arts y el sol y ambiente de València, lamenta que en este espectáculo representado en todo el mundo "se cree un tipo de apatía" y "se cante sin pensar" por ir "con mucha prisa". En "pequeños cambios" en una nota o un compás, el tenor se da cuenta de que "realmente no había hecho esta ópera antes", porque con un "genio como Puccini siempre descubres cosas que nunca has probado o no recordabas haber hecho".

A Lombardi y Pirgu se suma el barítono Mattia Olivieri en el papel de Marcello. Noriega ha destacado que se trata de un artista que ha pasado por el Centre de Perfeccionament de Les Arts y después ha podido subir al escenario de "los grandes teatros del mundo". Para el responsable del Palau, se trata de un "ejemplo ideal" de las "posibilidades" que puede brindar este espacio de formación.

El talento valenciano está presente además con la joven soprano Marina Monzó, que debuta con Puccini en el papel de Musetta y cantó en Les Arts el papel de Marola en la zarzuela 'La tabernera del puerto' y Despina en 'Così fan tutte'. Del mismo modo, Manuel Fuentes, de Crevillent (Alicante), será Colline. El reparto lo completan Damián del Castillo, en el rol de Schaunard, y Jorge Rodríguez-Norton, que interpretará tanto a Alcindoro como a Benoît.

Como en sus anteriores representaciones de 'La Bohème', Davide Livermore se mantiene fiel al libreto original pero se inspira en la película 'Sueños' de Akira Kurosawa. Livermore actualiza y moderniza la 'mise en scène' con la incorporación de las retroproyecciones de Gep Cucco, que sumergen la trama dentro de los cuadros de los pintores impresionistas más relevantes de la época, como pueden ser Renoir, Manet o Van Gogh.

EL CLÁSICO PUCCINIANO

'La Bohème' es una de las obras más reconocidas del repertorio operístico italiano, que fue compuesta por Giacomo Puccini entre 1893 y 1895. Cuenta con el libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado, a su vez, en la novela de Henri Murger 'Scènes de la vie de bohème', y fue estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín.

En esta ópera de cuatro actos se cuenta la historia de una costurera, Mimì, y sus amigos de la escena artística romántica, que intentan vivir --o más bien, sobrevivir-- en el barrio latino del París de mediados del siglo XIX.

'PREESTRENA'

Como ya es habitual desde hace tres temporadas, antes del estreno, los jóvenes menores de 28 años podrán disfrutar de un pase exclusivo de 'La Bohème' el próximo 7 de diciembre a las 19.00 horas, con entradas a tan solo 10 euros.

Les Arts informa que el mismo día de las representaciones se pondrá a la venta en taquillas el 5% disponible del total de entradas.