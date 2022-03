Bolaños: "Buscando la Gran Rusia, Putin se ha encontrado con la Gran Europa"

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, Félix Bolaños, ha criticado el "ataque injustificado a un país soberano y libre" por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que en un "delirio de grandeza", "buscando la Gran Rusia se ha encontrado con la Gran Europa" que está "defendiendo los valores democráticos y la integridad territorial".

Así se ha pronunciado Bolaños durante su intervención en la Escola d'Hivern del PSPV-PSOE en València, donde ha remarcado que la invasión de Rusia a Ucrania "no tiene el respaldo de casi nadie". Frente a ella, considera que Europa "va a conseguir que la democracia prime en todos los territorios de nuestro continente".

Por ello, ha rechazado esta "invasión injusta y cruel contra Ucrania" y ha aseverado que Rusia es un "gigante que es un perdedor moral". No obstante, sí ha remarcado que "hay ante todo una lucha de valores" ya que "se está debatiendo si son los valores de los autócratas o los de la democracia los que consiguen primar" pero ha remarcado que "la comunidad internacional va a estar aquí defendiendo" sus ideales.

En referencia al Gobierno, ha asegurado que está haciendo un "esfuerzo enorme para acoger a todos los ucranianos" y darles una "vida digna y segura" en España, que es un "país solidario".

También ha remarcado que España no estará exenta de consecuencias económicas, ya que "van a subir las energías y el gas", pero ha asegurado que el Gobierno tiene un "plan socialdemócrata" de respuesta que compense la inflación que viene con "subidas de salarios". Así, ha pedido un "esfuerzo de todas las partes" para que "los salarios no pierdan poder adquisitivo y que los empresarios no pierdan competitividad".

Además, ha instado a potenciar la protección de las personas más vulnerables para que "nadie en nuestro país sufra un corte de suministros eléctricos y que nadie sufra pobreza energética". De hecho, ha aseverado que "con un gobierno socialista no hay trabajadores pobres".

De esta manera, ha asegurado que "no es lo mismo que gobierne la derecha, que nosotros". "Ahí fuera, la gente que pasa lo pasa peor, cuando gobernamos nosotros están protegidos y cuando gobierna la derecha, desprotegidos. Esa es la diferencia entre un gobierno de la derecha y uno socialista", ha agregado.