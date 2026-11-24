El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se reúne con los candidatos de Vox Ignacio Gil-Lázaro y José Luis Aguirre - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ve "excesivo" una ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar porque "es una medida que va contra la competitividad de las empresas". "Mucha gente lo que quiere es reincorporarse cuanto antes en su vida normal una vez pasado el trance", ha señalado.

Boluda, en declaraciones a los medios tras reunirse con los candidatos de Vox Ignacio Gil-Lázaro y José Luis Aguirre, se ha referido así al real decreto-ley que tiene previsto aporbar este martes el Consejo de Ministros para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos.

Al respecto, ha señalado que es "una medida que va contra la competitividad de las empresas, no sé si será mucho o poco". "Todo el mundo tiene que tener unos días libres, pero yo creo que mucha gente lo que quiere es reincorporarse cuanto antes a su vida normal una vez pasado el trance", ha apuntado.

Así, ha señalado que desde su punto de vista ve "excesivos" los diez días y "sí que es quitar competitividad a la empresa, desde luego".