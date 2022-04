Bombas Gens presenta en Europa la búsqueda del "meta-infinito" del japonés Shigeru Onishi

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera gran exposición individual en Europa del matemático y artista japonés Shigeru Onishi, 'En busca del meta-infinito', llega al centro cultural Bombas Gens de València con una propuesta que incluye una serie de fotografías y pinturas que "hacen magia" y en las que muestra su vertiente "más abstracta" con un lenguaje "simbólico y universal" y con incógnitas "más allá de los propios cálculos".

Comisariada por Vicent Todolí, la exposición muestra tanto su obra fotográfica como pictórica, e incluye más de cincuenta fotografías, nueve de las cuales pertenecen a la Colección Per Amor a l'Art, y una amplia selección de pinturas abstractas a tinta, género conocido como 'bokusho', que se muestran por primera vez fuera de Japón. La exposición ha sido organizada en colaboración con el Foam (Fotografiemuseum Amsterdam) de Países Bajos y MEM (Multiply Encoded Messages) de Tokio.

La exposición es un ejemplo de la intención de Önishi por "trascender el tiempo y el espacio", con fotografías que "renuncian a la instantaneidad propia del lenguaje y a la captura de un momento en el tiempo", según han explicado el propio comisario, junto a la directora artística de Bombas Gens, Sandra Guimaraes, y el director del Multiply Encoded Messages (MEM) de Japón, Katsuya Ishida, que ha intervenido por videconferencia.

'En busca del meta-infinito' retrata la "desconocida" figura de Shigeru Önishi, que compaginó la "buena recepción" de sus obras con la "singularidad" de su lenguaje artístico y su "difícil" adscripción a movimientos concretos dentro de la historia de la fotografía y pintura japonesas de vanguardia". "No es adscribible a ningún estilo", han reseñado desde Bombas Gens.

El matemático, que "no respetaba las reglas del cuarto oscuro", manipulaba la emulsión fotográfica sobre el papel con un pincel y creaba intencionadamente irregularidades en el desarrollo del revelado de la imagen. Para ello, utilizaba ácidos para provocar decoloraciones y químicos para manipular el proceso final de fijación de la fotografía. El acabado de sus obras las convierte en montajes fotográficos oníricos, y en ocasiones siniestros, en los que se vislumbran cuerpos desnudos, paisajes urbanos, árboles, retratos e interiores indeterminados.

TRASCENDER LAS MATEMÁTICAS

El artista japonés juega con el espacio tropológico y el continuo, con una complejidad con la que busca "superar cualquier poder". "Todo se basa en contradicciones, es lo que busca. Utiliza las matemáticas para hacerlas trascender y llegar a dimensión única", ha apuntado Todolí.

El director del Multiply Encoded Messages (MEM) de Japón, Katsuya Ishida, que ha intervenido por videconferencia, ha hecho hincapié en el hecho que supone la presentación del trabajo de Shigeru Onishi a Europa, "una oportunidad a los comisariados y los investigadores para poner esa pieza que falta en el arte, donde está todo conectado".

La exposición, que incorpora la "aportación insustituible" al arte del japonés, permite ver por primera vez en Europa la "singular" obra de Onishi, marcada por la "constante experimentación y la toma de riesgos", dado que su trabajo "nunca dejó de expresar la existencia de un artista independiente mientras lucha por su obra".

Con ello, Bombas Gens se marca el reto de "establecer un nuevo marco crítico y asumir la tarea de asignar a su obra fotográfica y pictórica su lugar en la historia del arte", mediante la colaboración con otras instituciones internacionales, como, en este caso, con el Multiply Encoded Messages (MEM) de Japón.

La paradoja y la contradicción son una "parte esencial" de la obra de Shigeru Onishi, que está en "constante experimentación" y que cuenta con una "gran concentración y soledad". El japonés se sirve de la fotografía como "acto" y como expresión subjetiva "más que como documento para reflejar la realidad de manera realista", algo que le otorga un carácter "performativo" a su obra, de igual manera que el "marcado componente gestual" en sus pinturas abstractas.

Además de fotografías, la muestra también consta de una serie de pinturas sobre papel de arroz, cuyo proceso de exposición y transporte hasta las instalaciones de Bombas Gens ha resultado ser un "desafío" y prácticamente un "milagro", dado "el riesgo de perder la material". En todo momento, no obstante, se ha seguido la máxima de mantener "en buenas condiciones" los criterios de conservación.

En todo caso, tanto el comisario de la exposición como desde el centro cultural se han mostrado "muy contentos" con esta "solución" y han apuntado que "puede abrir formas de conservación para otras obras".

"DIFICULTADES"

Durante la presentación, Todolí y Guimaraes han expuesto las "dificultades" que han encontrado a la hora de llevar la exposición fuera de Japón, principalmente dado las pocas referencias y colecciones del artista, tanto en Europa como en su país de origen.

Al respecto, han explicado que el matemático y artista expuso en Europa, en ciudades como Turín y París --de las que tampoco se conservan imágenes--, pero, tras ello, su obra "desapareció" sin dejar rastro. "No había nada, se desvaneció", han confesado, más allá de "algunas subastas raras". "Hay colecciones en Europa, pero no sabemos dónde. Igual algún día de encuentran", han expresado.

Dificultades también en Japón, donde "nadie había visto" su obra. "No conocían ni su nombre", ha señalado Vicent Todolí, que se ha preguntado "cómo es posible". Ha achacado a que "no encajaba mucho en Japón, donde si se situabas fuera del grupo, no existías".

Además, coincidiendo con las exposiciones en Bombas Gens y FOAM Amsterdam, se presenta 'A Metamathematical Proposition' (2021), una publicación monográfica que fue realizada por la editorial Steidl (Alemania) en colaboración con MEM. Se trata del primer libro que estudia de una manera completa la obra de Onishi. Editado por Manfred Heiting, incluye un ensayo de Ryuichi Kaneko, pionero en la investigación de la historia de la fotografía japonesa.