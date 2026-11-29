Bomberos actúan en una explosión de gas en una barbacoa en un chalé de Calp- CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han actuado en una explosión de gas en una barbacoa en un chalé ubicado en la localidad alicantina de Calp, sin provocar heridos.

El incidente se registró durante la pasada noche en la partida Buenvista de Calp, adonde se movilizaron bomberos de Benissa, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

En el chalé se produjo una explosión de gas en una instalación de obra tipo barbacoa en un chalet. No hubo que lamentar heridos, aunque la instalación quedó totalmente destrozada, detalla el organismo provincial.

Los efectivos recibieron el aviso a las 20.56 horas y finalizaron la intervención a las 23.26. Participaron una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada con un sargento y cinco bomberos del parque de Benissa.