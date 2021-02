Bonig no quiere "hacer juicios paralelos" sobre Alquería pero avisa: "Ya habrá tiempo para responsabilidades políticas"

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado que no quiere hacer "juicios paralelos" tras el procesamiento del caso Alquería y ha dicho que no va a "hacer guerra" sobre esta cuestión "cuando la situación es tan grave y tan desesperante desde el punto de vista social". No obstante, ha advertido: "Ya habrá tiempo para responsabilidades políticas".

Así se ha pronunciado Bonig este jueves en una comparecencia de prensa tras reunirse con representantes de la hostelería, el turismo y la restauración, al ser preguntada sobre el procesamiento contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y otros 14 investigados más por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos

Bonig ha confiado en "la independencia de los tribunales" y "en algo que jamás le han otorgado al PP: la presunción de inocencia". "Si son culpables, se les condenará y si son inocentes, se les absolverá", ha indicado.

Para la presidenta del PP, el sistema "ha demostrado que en este país, quien la hace, la paga", por lo que ha apuntado que "la justicia ya decidirá".

Bonig ha incidido en la gravedad de la situación por la pandemia ya que "en estos momentos, muchos gerentes no saben cómo hospitalizar a tanta gente, y miles de valencianos están perdiendo y empeñando todo su patrimonio después de una vida laboral de esfuerzo".