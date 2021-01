Bonig no ve a Mazón como un "rival político" sino como un "aliado"

Argumenta que Betoret es miembro de la dirección nacional y no se pronuncia respecto a su situación tras el auto de Taula

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, no ve al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, como un "rival político", sino como un "aliado", y ha considerado que está haciendo una "extraordinaria labor de reconstrucción del partido en la provincia de Alicante".

Así se ha pronunciado Bonig en una entrevista con Europa Press al ser preguntada por el líder del partido en la provincia de Alicante, al que se ha considerado como un posible rival de la presidenta en el futuro congreso regional, pese a que él mismo descartó presentarse.

Bonig ha afirmado que ve a Mazón como a los otros líderes provinciales, Vicente Mompó (Valencia) y Miguel Barrachina (Castellón), y ha asegurado que con el presidente alicantino no tiene ningún problema".

"En algunas cosas coincidimos, en otras no, pero también me pasa con la secretaria general", Eva Ortiz, ha explicado. "Nos consultamos, marcamos estrategias conjutamente. Yo le consulto cosas, él me consulta cosas y hay muy buena relación", ha agregado.

De cara al congreso regional, que se prevé para los últimos meses del año, ha reafirmado que se presentará y ha agregado: "No le veo más dificultad que la cosa esté bien para poder celebrarse", en referencia a la situación de la pandemia.

En este sentido, ha defendido las primarias, que considera que actuaron como un "revulsivo". "Yo soy una gran defensora de la política americana y anglosajona y de la libertad", ha explicado, al tiempo que ha defendido que solo ha pedido "dos cosas" a los militantes: "los que ganaban tenían que tener generosidad con la gente que no les votó y los que perdieron tenían que tener la responsabilidad y la lealtad con quien ganase".

Respecto a sus relaciones con Pablo Casado, Bonig ha afirmado que "siempre ha tenido y sigue teniendo" una "muy buena relación". Según ha afirmado, Casado "siempre ha valorado el trabajo que se ha hecho en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana". "Me consta que lo hace en público y en privado", ha agregado.

BETORET

Por otra parte, Bonig no quiso pronunciarse respecto a la situación del diputado por Valencia Vicente Betoret tras conocerse el auto de incoación del caso Taula, ya que el parlamentario "es miembro de la directiva nacional", y cree que es a quien le compete.

La jueza del caso considera en el auto que las investigaciones llevadas a cabo permiten afirmar indiciariamente la utilización de fondos públicos desde Imelsa para sufragar las campañas electorales del PP en los municipios de Moncada y Vilamarxant (año 2007) y las generales del año 2008 en Valencia. Betoret fue alcalde de Vilamarxant entre 1999 y 2015.

Respecto a la petición de "medidas más contundentes" contra Betoret que le hizo el PSPV, Bonig ha argumentado que los socialistas "no se aplican todo lo que dicen", y ha apuntado que el auto sobre la financiación de las campañas del PSPV y el Bloc de 2007 y 2008 hablaba de "indicios racionales de financiación ilegal".