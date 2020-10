Bonig pide "medidas complementarias": "Es imposible controlar la pandemia solo con restricción de movilidad y actividad"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha advertido este viernes que es "imposible controlar la pandemia solo con medidas de restricción de la movilidad o de la actividad económica" y que "son necesarias una serie de medidas complementarias".

Bonig se ha expresado en estos términos antes de mantener una reunión de trabajo con la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida donde ha pedido al Consell "que escuche al sector empresarial que es el que tiene la solución y el que tiene que tirar adelante".

Entre las "medidas complementarias", ha defendido que deberían estar la realización de más PCR para que "salir de la cola de España, incrementar los rastreadores para conocer la transmisión en las primeras 24 horas de todas las personas contagiadas, refuerzo de la Atención Primaria, más plantillas, más medios y resolver problemas como el de los MIR", según ha explicado el PP en un comunicado.

Se ha referido al decreto ley aprobado por el Consell por el que se establecen medidas de carácter extraordinario y urgente para indemnizar a las empresas dedicadas al transporte público regular interurbano por carretera ante la emergencia sanitaria, dotada con 26 millones de euros. Para Bonig, los 26.000 millones de euros "deben ir centrados en educación, sanidad, política social y economía".

La dirigente 'popular' ha recalcado que "si no es posible controlar las situaciones sanitaria es imposible reactivar la economía". "Sanidad y Economía debe ser un binomio fundamental para conseguir superar la pandemia", ha añadido.

Respecto a la movilidad, Bonig ha indicado que "sería mucho más fácil tomar medidas si Sánchez en lugar de irse de vacaciones hubiera hecho lo que el presidente Casado le pidió, que era reformar la legislación para crear un marco normativo con todas las CC.AA para que tuviéramos seguridad jurídica y no dependiéramos de la resoluciones de los tribunales".

MIR

Bonig se ha pronunciado, en concreto, sobre los MIR. "No puede ser que el resto de comunidades autónomas tengan este tema resuelto y nosotros no. Esto está provocando que otras CC.AA y otros países estén ofreciendo mejores condiciones laborales y nuestros MIR se están yendo y ahora necesitamos a todos. Si Puig no resuelve la situación de los MIR de la Comunitat, tendremos que pedir su dimisión", ha criticado.

Además, ha advertido que en abril de 2021 todas las empresas que hayan solicitado el crédito del ICO y líneas de subvención o de financiación los tendrán que devolver lo que supone "que muchas empresas no podrán devolverlo".

"Esto supone una carga más", ha señalado el PPCV, que propone un periodo de carencia de 2 años más para que lo devuelvan cuando la situación económica mejore, algo que debe complementarse con líneas de financiación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que "no están llegando o que llegan a una cantidad muy pequeña después de muchas trabas".

La Generalitat, ha añadido, "dice que no tiene dinero pero esa excusa al PP no le vale porque desde abril le llevamos diciendo al señor Puig que reduzca su Consell, porque se hubiera ahorrado 1200 millones de euros. Este dinero en vez de ir asesores y chiringuitos debía ir a financiación de las empresas, es una cuestión de prioridades".

POTENCIAL INDUSTRIAL

Bonig ha señalado que la capacidad de respuesta de las empresas valencianas son un ejemplo a seguir. "Estamos una comarca con gran potencial industrial, con potencial económico que ha sabido reinventarse y hay que darle continuidad".

Por eso, ha instado al Consell a apostar por una política industrial que "no son solo subvencione sino que impulse, una política seria, un marco normativo que dé seguridad de las empresas, que reduzca las trabas burocráticas y prevea una bajada de impuestos".

IMPUESTOS

Bonig ha puesto sobre la mesa ante los empresarios la preocupación del PPCV por "la subida de impuestos anunciada por Ximo Puig para el presupuesto de 2021 que se sumará a la subida de impuestos anunciada por Sánchez". "Vemos, además, como el Consell ha vendido los fondos europeos como la tabla de salvación de la empresa y de la industria valenciana y no es verdad"

Bonig ha denunciado que Botànic "no está contando con los empresarios y con los sectores y no hay ningún proyecto de la Comunitat Valenciana".

El PP, ha explicado, "sigue con la ronda con los sectores empresariales, es fundamental escuchar lo que necesitan los sectores porque estamos viendo que muchas de las líneas de actuación que se han puesto en marcha por el Gobierno de España y de Puig no están dando el resultado. Si no es posible controlar las situaciones sanitaria es imposible reactivar la economía".

MOCIÓN DE CENSURA

Respecto a la moción de censura celebrada el miércoles y jueves en el Congreso, ha señalado que el PP "siempre ha estado en el centro derecha", donde ha "conseguido las mayorías absolutas" y "reflotar por dos veces a España de la ruina en la que nos habían dejado los socialistas".

Ha puesto en valor que el presidente del PP, Pablo Casado, "lanzó un gran mensaje, demostró que es un gran líder con un proyecto político sólido y responsable a la altura de las circunstancias". "Dejó las cosas muy claras y es que era una moción innecesaria que solo daba a las a un gobierno como el de Pedro Sánchez", ha subrayado.