El Botànic rechaza investigar el "caos" en la gestión de centros de menores como pedía el PP

Publicado 20/02/2020 17:25:07 CET

Tensión al preguntar Catalá (PP) "por qué se ponen al lado de los maltratadores" y responder Soler (PSPV) criticando la "miseria moral"

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves la comisión de investigación que reclama el PP para ahondar en el "caos" de la gestión y control de la Generalitat en los centros de menores de la Comunitat Valenciana, con los votos en contra del gobierno del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) y el apoyo del resto de la oposición (Vox y Cs).

El PP quería depurar responsabilidades y un plan establecido por expertos ante la sucesión de "peleas, reyertas, malos tratos y abusos", ha denunciado 'popular' la diputada Elena Bastidas, "problemas que vienen de la pasada legislatura" mientras ahora hay "casi 20 sentencias en contra sobre el centro de Segorbe (Castellón)", del que los menores fueron trasladados en 2017.

Ante esta situación, el PP exige autocrítica a la vicepresidenta y responsable de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y que, de lo contrario, el 'president', Ximo Puig (PSPV), nombre a otra consellera "un poquito más competente ante la manifiesta incapacidad" de la también coportavoz de Compromís. "Sois los de las camisetas a punto para unas cosas mientras os tapáis con la manta para otras", ha atacado la 'popular', insistiendo en que es un tema "incómodo" para el Botànic.

En nombre de Compromís, Carlos Esteve ha subrayado que su compañera dio explicaciones durante dos horas y media en una comisión hace dos semanas. Oltra defendió que aplican los mismos protocolos en todos los centros y garantizan en todo momento la asistencia y derechos de los menores, además de destacar el refuerzo de la supervisión.

COMPROMÍS, AL PP: "NO OS IMPORTAN LOS NIÑOS"

"No os importa la verdad, la traéis de casa", ha recalcado el representante de la coalición al PP, criticando que "se atreven a hablar de degradación y convierten Les Corts en un circo victimizando a adolescentes". Y ha zanjado: "No os importan nada los niños".

También del Botànic, la socialista Rosa Peris ha afeado al PP que lleve "dos años embarrando la política" con este tema y le ha exigido altura de miras y pensar en los miles de niños en centros de menores. "No somos infalibles, pero sí conscientes de las carencias; la realidad es más esperanzadora", ha aseverado.

En la misma línea, Pilar Lima (Podem) ha lamentado la "manía" del PP, ha comparado su postura con la serie 'Peaky blinders' y ha exigido que la infancia "deje de ser un tema tabú". La 'popular' le ha replicado con el ejemplo de la "'feministra'" Irene Montero, ministra de Igualdad y también de Podemos, al "pasar de ser combativa a pedir prudencia".

De Cs, Cristina Gabarda ha defendido la comisión porque "no hay otro camino tras casos repugnantes que llenan de vergüenza", antes de recordar "los valores de Oltra que nos cautivaron a todos cuando se ponía camisetas". "¿Nos van a llamar fachas como Pablo Iglesias por defender a los menores"?, se ha preguntado nombrando al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos. "OK Diario no es la Fiscalía", le ha replicado el diputado de Compromís.

Y la síndica de Vox, Ana Vega, ha afirmado que se le ponen "los pelos de punta" con que el parlamento valenciano no investigue la política de menores. "¿Dónde está esa activista ahora? La feminista Oltra ahora es casta", ha sentenciado.

BRONCA EN LA SESIÓN DE CONTROL A PUIG

En la sesión de control previa, la portavoz de Vox ha preguntado a Puig, sobre sus planes ante el "fracaso" de sus políticas sociales y ha pedido la destitución de Oltra por el caso del educador de un centro de menores -su exmarido-- condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor: "Si le queda un mínimo de dignidad, ponga de patitas en la calle a su vicepresidenta, ya que ella no tendrá decencia".

Para Vox, se trata de un tema "tan aberrante como un presunto encubrimiento de abusos" y las explicaciones dadas "son el silencio atronador y culpable de aquellos que miran para otro lado en lo que la protección del menor se refiere".

En su réplica, Puig ha apuntado que Oltra no ha asistido este jueves a la sesión porque "está defendiendo a la Comunitat y a las mujeres en el Observatorio para la Violencia de Género" en Madrid y ha agregado a Vox: "Ojalá alguna vez rectifiquen en esto". Respecto a las políticas sociales, cree que Vega "tiene un sentido de la realidad un poco distorsionado" y ha expuesto algunas de las medidas implementadas hasta la fecha por el Botànic.

El caso del educador condenado ha provocado el momento más tenso de la sesión, cuando en el turno de repreguntas del PP la diputada Mª José Catalá ha aludido al tema y ha preguntado a los miembros del Consell "por qué se ponen del lado de los maltratadores" y no de los menores vulnerables. Según el PP, ha realizado esta pregunta con las mismas palabras que Oltra dijo cuando se debatió en 2017 el cierre del centro de Segorbe.

Al respecto, el conseller socialista Vicent Soler ha replicado que pocas veces ha visto "tanta miseria moral" por parte de una derecha "por civilizar" y que "no tiene línea roja". En este punto se ha producido un aireado intercambio de palabras entre diputados del PP y del Botànic ante el que el presidente de Les Corts, Enric Morera, ha intervenido para pedir calma.