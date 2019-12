El Botànic trau endavant els seus cinquens pressupostos enfront d'una oposició que insisteix que són "irreals"

Actualizado 20/12/2019 10:45:20 CET

Abraçades i 'manetes' a dalt i peticions i advertiments per a 2020 marquen l'últim ple de l'any

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ple de Les Corts ha aprovat aquest dijous amb el suport del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) els Pressupostos de la Generalitat per a 2020, primers de la legislatura i cinquens dins del termini i en la forma escaient des de 2015, que des de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) han criticat per "irreals, ficticis" i sorgits amb el "corró" aplicat per l'esquerra.

Enguany, els comptes han sigut aprovats a última hora de la vesprada, amb el 'president', Ximo Puig, i la resta de membres del Consell en peus, entre abraçades, somriures i gestos de victòria, i amb aplaudiments també en la bancada de l'esquerra. Han tirat endavant després de dos dies de ple i amb una mica de revolada abans de la votació per problemes tècnics, amb 52 vots a favor, 44 en contra i zero abstencions.

En un any marcat per les successives convocatòries electorals i la inestabilitat política a Espanya, amb un govern central en funcions pràcticament des de l'inici de l'exercici, es va arribar a especular amb la possibilitat de prorrogar els comptes de 2019 en no disposar de referències sobre les previsions d'entregues a compte i liquidacions estatals.

No obstant açò, van ser finalment aprovades el 31 d'octubre pel Consell i entregades eixe mateix dia, amb retard respecte al previst, a Les Corts; açò sí, amb una correcció d'errors davant el canvi a última hora d'"algun detall", segons va explicar el conseller d'Hisenda, Vicent Soler. Eixe detall eren uns 50 milions en innovació que van passar de l'AVI (en mans de la Conselleria d'Innovació, del PSPV) a l'IVACE (depenent d'Economia, de Compromís).

En aquesta ocasió, la tramitació parlamentària dels primers pressupostos elaborats amb Unides Podem 'des de dins', ha transcorregut --després de superar les tres esmenes a la totalitat de PP, Cs i Vox-- sense sobresalts ni polèmiques, i fins i tot els diputats de Compromís van restar importància a eixa diferència d'opinió sobre eixa partida de 50 milions que va viatjar d'una conselleria a una altra en l'últim moment.

Els comptes arrepleguen una xifra global de 23.021 milions d'euros en gastos, de la qual 16.970 milions corresponen a gasto no financer, la qual cosa suposa 263,6 milions més que l'any anterior i una pujada de l'1,6% interanual. En els ingressos, tornen a incloure la partida reivindicativa de l'infrafinançament amb un import de 1.325 milions, que ha sigut defesa com altres anys pel Botànic i criticada, com també és habitual, per l'oposició.

SATISFACCIÓ I UNITAT EN EL BOTÀNIC

Després de la votació, Puig ha donat l'enhorabona als diputats en un missatge de Twitter, per donar llum verda a uns pressupostos "destinats a millorar la vida dels valencians, ajudar els autònoms i les nostres empreses i a modernitzar el teixit productiu de la Comunitat".

Dels grups, el portaveu del PSPV, Manolo Mata, ha alçat la 'maneta' per a celebrar els cinquens comptes del Botànic i ha reivindicat: "Si es gasten cent milions en els afectats de la DANA i Múrcia zero, visca aquest govern", alhora que ha cridat a combatre la desigualtat.

Per al també socialista José Muñoz és una "mostra de fortalesa" i unitat del Botànic i dona "una gran estabilitat" a la Comunitat. Primer va ser la "reparació de drets espoliats pel PP", després la "reconstrucció econòmica" i ara ja està en una tercera fase, la del "renaixement", ha il·lustrat.

Des de Compromís, Aitana Mas també ha posat en valor "la cultura de l'acord" en un govern plural com el valencià: "Hem fet de tres veus una sola, amb això em quede". Ha subratllat que altres regions amb govern multicolor com Madrid han hagut de prorrogar els comptes, que veu "valents" per seguir reclamant finançament "governe qui governe".

I ha cridat a mantindre les "llums llargues", prometent que en la coalició seguiran "amb la mateixa responsabilitat que en el primer Botànic, perquè les dones siguen lliures i valentes i els xiquets puguen accedir a totes les oportunitats".

La síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, ha donat l'enhorabona a Les Corts per uns pressupostos "expansius i que mostren el rumb clar cap a la reconstrucció". "Ací tenim una Comunitat que tira endavant", ha exclamat, amb la meta que siga "un actor polític rellevant en l'Espanya plurinacional" i contra "els quals volen fer-nos tornar a segles arrere".

També de Podem, Ferran Martínez ha destacat que s'ha demostrat que són una força "capaç de la transformació en política social" i, al mateix temps, "un factor d'estabilitat". "Cinc anys amb cinc pressupostos", ha subratllat, enfront d'una oposició "absolutament desnortada, que solament sap recórrer al escàndol i al troleig".

L'OPOSICIÓ: "DICTADURA, VENEÇUELA I FRAU"

Una visió diferent tenen en aquests partits. La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha cedit la seua "veu" a les mares amb fills depenents, en llista d'espera per a ser operats o "sense sostre on viure". "Si no som útils, la gent ens canviarà", ha advertit, exigint a Puig "realitats en lloc de 'ximoanuncios'". I ha manifestat als seus companys: "Hui comencem a veure la llum al final del túnel", a més d'alertar el Botànic que "molta llum van a necessitar" i demanant "amor en lloc d'odi" per Nadal.

El també 'popular' Rubén Ibáñez ha advertit que el Botànic "ha assentat la seua dictadura, atropellant qualsevol iniciativa de l'oposició", amb uns pressupostos "a la veneçolana i a força de codazos". Al seu juí, els drets dels valencians "estan en risc" perquè els comptes "difícilment se'n van a complir" i "no es pot augurar un 2020 gloriós".

Des de Cs, el seu portaveu, Toni Cantó, ha carregat contra "uns pressupostos falsos que seguiran frustrant als valencians", criticant els "2.000 milions que es trauen de la cistella", els 1.325 per l'infrafinançament i els 600 per dependència i atenció sanitària a desplaçats.

Cantó ha pujat a la tribuna unes fotos del president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, "pactant amb els colpistes" i ha exigit al Botànic que deixe d'utilitzar al PP com a "boc expiatori". "Claven-nos un ganivet, però no els menten més", ha reclamat.

La portaveu de Vox, Ana Vega, ha reiterat que són un "frau i irrealitzables" en tindre "més gastos que ingressos" reals i ha tornat a defendre que no van presentar esmenes parcials, una decisió "arriscada" per a no entrar "en eixe teatre", una cosa que ha sigut especialment criticat pel Botànic. "I després els feixistes som nosaltres", ha recalcat.

ESPERIT NADALENC I "ZEN"

L'últim ple de l'any ha estat esguitat de referències a les festes, encara que siga per a apel·lar a la concòrdia. La socialista Carmen Martínez ha lamentat que l'oposició no s'haja contagiat del seu esperit "nadalenc i zen", mentre que Estefanía Blanes (Unides Podem) ha titlat als 'populars' de "els fantasmes del nadal passat".

Felipe Carrasco (PP) ha pregat a Josep Nadal (Compromís) que faça honor al seu cognom "perquè és Nadal", després que aquest diputat haja recordat a Marcos Benavent --exgerent de l'empresa pública Imelsa, autodenominat 'yonki dels diners'-- com "el gran emprenedor" durant l'anterior govern del PP. "Menteixen i menteixen i tornen a mentir", ha resumit en to de nadala Mamen Peris (Cs), en un altre punt del debat.

Com a regals, Mercedes Caballero (PSPV) ha demanat per als diputats de Cs "un 'satis' d'eixos a veure si es calmen", mentre que el també socialista David Calvo ha proposat instal·lar un teló perquè "l'oposició faça la seua funció". "Banderes, bíblies i crucifixos per onsevulla, però esmenes cap", ha replicat a Vox, la diputada Plans De les quals Llanos ha descrit els pressupostos com a "somriures i llàgrimes".