Bravo ve compatible su comisaría y la de Oltra: "No se trata de egos sino de proteger a víctimas de violencia de género"

07/09/2018

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha coincidido este viernes con la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en que los proyectos de ambos departamentos especializados en violencia de género "no son excluyentes", al tiempo que ha sostenido que "no se trata de egos ni de protagonismos, sino de proteger a las víctimas". "No nos podemos permitir ni una muerta más, y menos una que hubiera denunciado", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado este viernes la también titular de Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en un encuentro con los medios destinado a informar del trabajo realizado en la Ciudad de la Justicia de València --un año después del incendio que afectó a estas instalaciones-- y de las inversiones de este departamento en materia de seguridad en las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.

A preguntas de los periodistas sobre estas discrepancias con Oltra, la consellera de Justicia ha recordado que este pasado jueves se reunió la comisión interdepartamental contra la violencia de género, en la que Oltra aseguró que no se había producido "ninguna aspereza" con Bravo y consideró compatibles la comisaría especializada y la oficina que plantea Igualdad anexa al Centro Mujer 24Horas.

En el marco de este encuentro, ha explicado Bravo, se dio cuenta del seguimiento de los objetivos del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista desarrollados por cada conselleria y, concretamente, proporcionó la información relativa a las actuaciones llevadas a cabo por Justicia. Algunas de ellas no estaban incluidas en el pacto, ha resaltado, como garantizar a las víctimas la asistencia de un procurador desde el momento de la denuncia o secciones especializadas en violencia de género en los institutos de medicina legal.

"MEJOR COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES"

Asimismo, ha indicado que explicó "la necesidad de integrar todos los recursos desde el momento inicial" del proceso que comienza con la denuncia por violencia de género, por lo que ha defendido que "crear un centro de recepción de denuncias en sede judicial permitiría una mejor coordinación con los órganos judiciales".

Dado que "sigue habiendo un gran déficit en la atención de los cuerpos y fuerzas de seguridad a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo en la elaboración del atestado", la consellera estima que "un centro especializado es una garantía de coordinación de los recursos y mayor especialización".

Así, ha apuntado que en la interdepartamental se acordó crear una Comisión técnica para coordinar a las administraciones implicadas y para lograr una "comunicación mucho más fluida en la coordinación", también con el Ministerio de Interior, que "también tendrá que decidir cómo destina sus recursos", ha indicado.

Así, ha asegurado que la comisaría que plantea Justicia y la oficina que proyecta Igualdad "no son proyectos excluyentes" y ha rechazado "entrar a compararlos", aunque sí ha destacado que la comisaría cuenta "ya de inicio con el apoyo del Ministerio de Opinión".

Además, ha sostenido que, en esta cuestión, "no se trata de egos ni de protagonismos, se trata de proteger a las víctimas". "No nos podemos permitir ni una muerta más, y menos una que hubiera denunciado", ha zanjado.