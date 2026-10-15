La CADPV insta a Educación a seguir negociando y dice que la huelga de mayo "no puede quedar en papel mojado"

Archivo - Manifestación de docentes en València. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Assamblees Docents del País Valencià (CADPV) exige a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que "retome, sin más demora, las negociaciones con las organizaciones sindicales convocantes de la huelga educativa del pasado mas de mayo", una protesta que, según remarcan, "no puede quedar en papel mojado".

El colectivo sostiene, en un comunicado, que "después de la movilización del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa, es "urgente recuperar el diálogo y dar continuidad a unas reivindicaciones que continúan pendientes de respuesta".

"La mejora de la educación pública valenciana necesita medidas concretas y cambios estructurales" que, según la coordinadora "no se han traducido en avances suficientes para dar respuesta a las demandas planteadas por el colectivo docente."

"Las reivindicaciones que movilizaron el profesorado no pueden quedar relegadas ni reducirse a una protesta puntual y la huelga indefinida de mayo no puede quedarse en papel mojado", recalcan las asambleas, que señalan que es necesario comenzar un proceso de "negociación seria, transparente y con compromisos concretos, plazos definidos y resultados verificables."

Por este motivo, la CADPV ha dirigido una "petición formal" a la Conselleria para reclamar la convocatoria "urgente" de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales, así como el establecimiento de un calendario de trabajo que permita abordar, de manera ordenada y sin exclusiones, todas las reivindicaciones planteadas durante la huelga.

Con esta petición las asambleas reclaman que este calendario "no se dilate injustificadamente y que establezca plazos claros para tratar las diferentes demandas y avanzar hacia acuerdos efectivos".

"SITUACIÓN DE EMERGENCIA"

"La administración ha de hacer valer su peso como tal y dotar a la ciudadanía, en este caso la comunidad educativa, de una respuesta ante la situación de emergencia que sufrimos", razonan.

También piden un "compromiso firme" de la Administración para mantener "un diálogo continuado, dar una respuesta exprés a las reivindicaciones y concretar qué medidas está dispuesta a estudiar, negociar e implementar". "La comunidad educativa y la situación que sufre requiere de responsabilidad institucional", apostillan.

Por último, las asambleas docentes reiteran su disposición "al diálogo y al logro de acuerdos, pero insisten que esta voluntad tiene que traducirse en reuniones efectivas, compromisos definidos y avances tangibles". Por eso, instan la Conselleria a "comunicar formalmente una respuesta a la petición presentada y a concretar las fechas previstas para el inicio de las negociaciones".