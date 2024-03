Cantó (AVL) expresa tristeza por la "hostilidad" y "poca cortesía institucional" de la presidenta de Les Corts

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha expresado su "tristeza" por la "hostilidad" y "poca cortesía institucional" que ha percibido por parte de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, al tiempo que ha defendido el papel que el ente normativo realiza desde hace 23 años a favor de la que es "la lengua propia e histórica" de los valencianos.

Así lo ha manifestado Cantó, en una entrevista en À Punt que recoge Europa Press, en referencia al tradicional acto en el que la AVL hace entrega de su memoria a la presidencia de la cámara autonómica. Tras ese encuentro, Llanos Massó afirmó que recibía el documento, pero que lo hacía para respetar el Estatut porque su partido --Vox-- intentará "darle al valenciano la legislación que se merece".

Al respecto, Verònica Cantó ha hecho notar que "la presidenta de Les Corts Valencianes representa al parlamento valenciano, independientemente de su ideología personal o política".

"Y si lo que pretende, en este caso, el partido que representa la señora Llanos Massó es cambiar la Ley de creación de la Acadèmia, pues vamos a cumplir 23 años de recorrido. La AVL se creó para sacar del debate partidista el tema de la lengua y creo que se ha avanzado mucho y que hemos contribuido a hacer posible esa pacificación de la sociedad", ha aseverado la máxima responsable de la institución, que ha hecho gala de que "el diálogo y el consenso han presidido la actuación de la Acadèmia a lo largo de todos estos años".

Preguntada por si tiene explicación para que las críticas se centren en la AVL y no en otros órganos estatutarios, Cantó lo ha atribuido a que esta entidad se centra en el tema de la lengua. Ha hablado de "falta de estima hacia la lengua que es propia e histórica de los valencianos" y de "un odio excesivamente profundo contra lo que es diferente o no uniformiza".

A Cantó también se le ha preguntado si, tras estas manifestaciones de Llanos Massó, alguien contactó con ella para tranquilizarla. Ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada y ha señalado que ella mantuvo una "posición institucional" porque tiene "muy claro" que Massó es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana.

Y ha precisado que la AVL mantiene unas "relaciones institucionales normales", en el caso de la Presidencia de la Generalitat, de la Conselleria de Educación y también con la Conselleria de Cultura.

"UN PUNTO DE NO RETORNO"

Por otro lado, la presidenta de la Acadèmia ha advertido del empeoramiento del uso social del valenciano que revelan las últimas encuestas y de que si no se hace algo se puede llegar a "un punto de no retorno".

En este sentido, ha considerado "fundamentales" las políticas lingüísticas y que un gobierno "tenga una estrategia muy clara de dónde quiere llegar" y de las acciones que benefician a la lengua propia. A su parecer, eso pasa por hacer estudios, aplicar medidas a segmentos concretos de la población y mantener la enseñanza en valenciano.

Aquí, ha reconocido que no le parece "acertada" la modificación introducida en la ley de plurilingüismo para eliminar la obligatoriedad de que el valenciano sea lengua vehicular de asignaturas no lingüísticas en las zonas de predominio castellanohablante.

Inquirida en concreto por la política en esta materia del actual Consell de PP y Vox, ha comentado: "De momento no he visto ninguna acción de política lingüística que vaya a favor de fomentar el uso del valenciano. Espero que haya y tengan tiempo de implementarlas". En la misma línea, ha admitido que tiene "la impresión personal de que no se hace todo lo que se tendría que hacer para equiparar valenciano y castellano".

MASSÓ RESPONDE: "EL ADN DE LA IZQUIERDA Y LOS SEPARATISTAS".

A las palabras de la responsable de la AVL ha reaccionado la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, quien en un mensaje en redes sociales ha criticado: "Que hablen de odio los que señalan a niños y profesores por su lengua, que hablen de no uniformar los que quieren erradicar el español de la educación, que hablen de lengua histórica los que han creado una normativa artificial, es el ADN de la izquierda y los separatistas".