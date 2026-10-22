Cáritas Valencia construye un "hogar" en la Plaza de la Virgen para reivindicar el fin del sinhogarismo

Acto con motivo de la Campaña Nadie sin Hogar para reivindicar el fin del sinhogarismo, con el lema: 'Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer'. - CÁRITAS VALENCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Valencia ha construido este jueves un "hogar" en la Plaza de la Virgen de la capital del Turia para reivindicar el fin del sinhogarismo y visibilizar la situación "tan dramática" que viven "cientos de personas" en València.

Así lo ha explicado a los periodistas el responsable del Centro de Acogida San Esteban de Cáritas, Javier Berruezo, que ha subrayado que la campaña realizada esta jornada en València también se ha reproducido en otros puntos de España.

Según ha señalado, el objetivo es "reflexionar" sobre el "significado de tener un hogar más allá de la vivienda" y "de la estructura física: todo lo que conlleva emocionalmente, la seguridad, la tranquilidad y todo lo que aporta un hogar a una persona".

Para ello, se ha construido una casa con cinta adhesiva en el suelo y los participantes han escrito mensajes en las letras de cartón postradas sobre la Plaza de la Virgen que rezaban 'Hogar'.

Los asistentes han redactado mensajes como 'Familia, 'Dignidad', 'Derecho al hogar', 'Seguridad', 'Espacio de vida', 'techo' o 'Que todo el mundo tenga un hogar hoy, mañana y siempre', entre otros. Tal como han explicado asistentes al acto, estos mensajes expresan y ponen palabras al significado de hogar. En esta línea, Berruezo ha comentado que un hogar "conlleva tejer redes, tener apoyo familiar y de amigos".

"UN ESPACIO COMÚN"

Sobre las personas en situación de sinhogarismo, ha destacado que Cáritas trabaja con ellas y las acompaña en diferentes proyectos de acompañamiento con la intención de "generar un vínculo" e "ir trabajando con ellos pequeños aspectos, más relacionales, más de confianza".

También se llevan a cabo talleres ocupacionales a los que acuden regularmente unas 16 personas todos los días, según Berruezo, que ha agregado que estas actividades permiten generar un "espacio común", en el que hay "pertenencia" y es posible "relacionarse y estar tranquilos".

Ha hecho hincapié también en que Cáritas Valencia cuenta con una vivienda en la que residen "personas que tienen unas habilidades y una situación que le permite tener más autonomía", si bien es una casa "muy supervisada". Igualmente, ha destacado el centro de acogida temporal --de 20 plazas-- en el que "se inician itinerarios de inserción".

Cáritas Valencia acompañó en 2025 a 550 personas en situación de sin hogar a través de las Cáritas parroquiales y en diversos proyectos en València y en Gandia de forma individualizada e integral para facilitar su inclusión social en la vida comunitaria. Se trata de un perfil de personas, mayoritariamente hombres (76%), con un alto nivel de exclusión, que son acompañadas, específicamente, a través de los proyectos de calle Simón y Tamar (que acompañan a hombres y mujeres en situación de calle); un Centro de Acompañamiento integral con talleres ocupacionales; dos centros residenciales, un Centro de Día y varias viviendas específicas en València y en Gandia.

LA VIVIENDA, "INSOSTENIBLE"

Preguntado sobre la situación de la vivienda, Berruezo ha enfatizado que es "insostenible". "Sobre las personas que atendemos, los procesos directamente se paralizan en el momento de tener que acceder a una vivienda. Ahí es muy complicado, la situación es insostenible y muchos de ellos acaban yendo a viviendas que no reúnen todas las condiciones que deberían de reunir, donde hay hacinamiento", ha resumido.

Por ello, ha insistido en dar luz y visibilizar "la situación que viven estas personas". Al mismo tiempo, ha incidido en que la dificultad de poder acceder a una vivienda "afecta también a toda la sociedad", pero "hay perfiles y colectivos en los que realmente se convierte en una misión casi imposible el poder acceder", como la población migrante, según ha apuntado.

Al final del acto, asistentes han leído un manifiesto que subraya que "tener un hogar no se trata solo de tener un techo, sino de tener un lugar al que pertenecer. Un hogar es el lugar donde sentirse seguro y reconocido, donde te esperan, te reciben y te cuidan".

"Porque cuando no tienes hogar, la incertidumbre forma parte de cada día. No saber dónde vas a dormir, dónde guardar tus cosas, dónde descansar o qué va a pasar dentro de unas semanas acaba afectando a todo: a tu salud física y mental, a tu ánimo, a tus relaciones y también a las ganas de seguir adelante", resalta.

"LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR"

Y agrega: "Quienes hemos vivido situaciones de sinhogarismo sabemos que perder un hogar no significa solamente perder una vivienda. A veces también se pierden relaciones, oportunidades, estabilidad y confianza. Y empezar de nuevo no es fácil. Pero también sabemos que las cosas pueden cambiar".

"Tener un lugar seguro desde el que empezar permite recuperar poco a poco la tranquilidad, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Permite pensar en trabajar, en cuidar la salud, en recuperar relaciones, en volver a hacer planes. Permite volver a imaginar un futuro. Por eso, cuando nos preguntan qué cambiaría en nuestra vida si tuviéramos un hogar digno y seguro, muchas veces la respuesta es muy sencilla: Todo", apostilla.

La Campaña Nadie Sin Hogar está organizada por Cáritas con la colaboración de FACIAM (Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a marginados) y la plataforma BesteBi. Se trata de una fecha marcada para la visibilización de la realidad de las personas sin hogar, el reconocimiento de su dignidad, la defensa y la reivindicación de sus derechos y la reafirmación del compromiso social y ciudadano frente a la lacra del sinhogarismo.