Carlos Galiana arranca la trilogía 'De tórtolas y cuervos' con 'Génesis', una novela fantástica homenaje a València

El actor y exconcejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Carlos Galiana acaba de autoeditar y publicar la novela 'Génesis', una obra con la que arranca la trilogía 'De tórtolas y cuervos'. El libro, una historia de "inspiración fantástica", se puede definir como "una batalla entre el bien y el mal", un debate entre buenos y malos ante el que sus personajes, "de un bando y de otro", deberán posicionarse y en el que no hay ninguna referencia a la política.

Así lo ha indicado a Europa Press Galiana, que el próximo martes, 23 de abril, presentará 'Génesis' a las 19.30 horas en el Palau Alameda de València. El autor, que ya tiene confirmadas citas para dar a conocer este trabajo en distintas localidades valencianas, estará el 27 de abril en la Feria del Libro de la capital firmando ejemplares con la librería El Cresol. La portada del libro es obra del ilustrador Carlos Corredera.

'Génesis' discurre por completo en València, una circunstancia que se puede considerar un homenaje a esta ciudad para darla a conocer a los lectores de cualquier parte a través de calles, plazas, edificios, comercios y mercados. "València es muy protagonista de la novela. Sus espacios son València cien por cien", ha señalado el autor, al tiempo que ha expresado su deseo de crear una obra "de fantasía que pasara en esta ciudad".

"Nunca me he planteado que 'Génesis' fuera en otro sitio. Para mí es importante que las cosas pasen en la ciudad donde vives y que quieres", ha agregado. "Siempre pienso que conocemos muchas ciudades por los libros y las películas y que València está poco contada" aunque "tiene muchas posibilidades", ha expuesto Carlos Galiana. "Quería hacer una historia de fantasía, de mundos paralelos, de magia, de colores, de gemas, de números que pasara en València. Quería que esas cosas pasaran en València", ha remarcado.

En este sentido, ha avanzado que su novela "empieza en la estatua de Rafael Guastavino que hay en la Plaza de la Reina" y que en ella "salen sitios muy reconocidos de la ciudad" como también la Catedral, la Casa de los Dragones o la Harinera, a la vez que ha detallado que "hay cosas que pasan en el Mercado Central". Asimismo, ha comentado que los mercados, área que dirigió durante su etapa como edil, tienen también su parte en el libro por el "cariño" que tiene a estos espacios: "los personajes viven cerca de algún mercado, lo transitan o van ahí a comprar".

Carlos Galiana ha asegurado que en su libro "no hay ninguna referencia política". "No tiene connotación política ni referencias a personajes actuales", ha precisado. El autor ha manifestado que inició este nuevo proyecto después de dejar el consistorio valenciano y tras haber tenido contacto con la escritura a partir de artículos de opinión política, de piezas que había escrito para su falla, de alguna hecha para teatro y de haber creado hace años una novela anterior, en valenciano, que comenzó y acabó tras dejarla un tiempo.

El creador de 'Génesis' ha indicado que este trabajo le ha dado la oportunidad de retomar su parte "creativa". "Tenía la necesidad imperiosa de hacer algo creativo. Podía haber hecho algo de teatro, de cine, pero eso requería más gente, otro tipo de esfuerzo y más tiempo. Y me decanté por esta novela. Me gusta escribir y me puse", ha expuesto.

"NECESIDAD VITAL"

"Me vino una historia a la cabeza y me puse a escribir esta historia que es una saga, una trilogía", ha aseverado, al tiempo que ha expresado la ilusión y las ganas con las que se ha enfrentado y ha llevado a cabo esta iniciativa. Ha comentado que es una obra que "ha gustado mucho" a quienes han tenido la oportunidad de leerla ya.

El autor, que ya está escribiendo la segunda parte de la saga y tiene ya en su cabeza "la estructura de las tres partes" de 'De tórtolas y cuervos', ha destacado también su decisión de "autopublicar". "Tenía la necesidad vital de publicarla ya. Me decía: esto quiero publicarlo. Y estoy supercontento", ha declarado .

Galiana ha asegurado que el título de la novela, 'Génesis', obedece a que "es el principio de todo". "La novela es el principio de la saga, donde se explica el universo que tengo en mi cabeza, lo que he imaginado que pasa. Es el génesis de todo", del resto de la historia que sucede a esta primera creación y que ocurre años después.

"Es una novela fantástica", ha insistido el actor y exconcejal, que ha afirmado que este libro es "para todo tipo de público". "Tiene un principio que parece más juvenil, pero luego la historia se va enredando bastante. Es de lectura fácil y ágil, y los capítulos son cortos. Igualmente, ha avanzado que la obra se desarrolla en un tiempo que todavía no ha llegado: "todo empieza el 3 de septiembre de 2024 y acaba el 31 de diciembre de 2024".

"TODOS TIENEN ALGO DETRÁS"

"Al principio tiene un ritmo lento que luego crece. Al inicio los días pasan poco a poco y al final, todos los días pasa algo. Crece el ritmo y te va enganchando y atrapando. Crea intriga, quieres saber de los personajes, qué pasa con ellos y cómo han llegado a determinado sitio o situación. En los primeros capítulos no sabes muy bien qué está pasando. Salen los personajes, van a un sitio o una tienda, se relacionan entre ellos, pero no sabes muy bien qué está pasando hasta que llega un capítulo en el que hay una revelación de todo y ya sabes", ha relatado el escritor, que ha considerado que el relato "te puede llevar a releer" algunas partes.

"Los personajes van recibiendo señales que los van llevando a un sitio y van conformando, de alguna manera, un ejército del bien o del mal", según el lado de la trilogía, "tórtola o cuervo" al que representen, ha adelantado también Carlos Galiana. Además, ha apuntado que para los personajes "no hay ningún nombre que sea arbitrario". "Todos tienen algo detrás", ha dicho, tras lo que ha detallado que se llaman de determinada manera "por algo, por el significado del nombre".