Carme Teatre estrena 'Tiempo de tierra', teatro documental sobre los saberes trasmitidos entre mujeres

Cartel - CARME TEATRE

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala Carme Teatre de València estrena el 22 de octubre el montaje de teatro documental 'Tiempo de Tierra', un proyecto que combina archivo audiovisual, instalación, relato autobiográfico y música en directo para trasladar al escenario las experiencias de mujeres del lago Titicaca (Perú), el Pirineo navarro y l'Albufera de València.

Esta creación de La Catrina, que permanecerá en cartel hasta el 1 de noviembre, se desarrolla dentro del programa de Residencias de Creación de la sala, según ha informado Carme Teatre en un comunicado.

En 2023, Désirée Belmonte, que firma el texto y la dirección, convivió durante varios meses con una familia de mujeres de Llachón, a orillas del lago Titicaca, una experiencia que despertó su interés por los saberes que las mujeres conservan y transmiten entre generaciones, y dio origen a un proceso de investigación que acabaría llevándola hasta el Pirineo y l'Albufera.

Tras su estancia en Perú, Belmonte quiso descubrir qué quedaba de aquellos conocimientos en su propio entorno y si existían mujeres que mantuvieran una relación igualmente estrecha con la tierra y las tradiciones de sus comunidades.

Esa búsqueda la condujo primero al Valle de Aezkoa, en Navarra, y después a El Palmar, en l'Albufera de València, donde encontró otras formas de preservar la memoria y transmitir los conocimientos adquiridos de generaciones anteriores.

FIGURAS VINCULADAS

Entre las mujeres que han participado en el proyecto se encuentran Carmen Serrano y Elena Marco, dos figuras vinculadas a la histórica lucha por los derechos de las pescadoras de El Palmar.

Serrano fue una de las principales impulsoras de la reivindicación iniciada en 1994 para que las mujeres pudieran heredar y ejercer los mismos derechos de pesca que los hombres, mientras que Marco formó parte de las cinco mujeres que llevaron la discriminación ante los tribunales. Aquel proceso, que se prolongó durante catorce años hasta su resolución definitiva en 2008, transformó la vida de esta comunidad de la Albufera.

La participación de las mujeres de El Palmar adquiere especial relevancia por su trayectoria en defensa de la igualdad en los derechos de pesca. En declaraciones a Europa Press en 2024, Carmen Serrano recordaba el origen de aquella movilización: "Queríamos corregir esa discriminación que sufrieron desde hacía siglos nuestros antepasados, abuelas y madres".

A sus testimonios se suma el de Koldobike Valencia, del Valle de Aezkoa, transmisora del irrintzi aezkoano, un reclamo vocal característico de la tradición oral pirenaica. Sus experiencias, junto con las recogidas en Llachón, forman parte del archivo de imágenes, sonidos y recuerdos que alimenta la creación escénica.

DEL TRABAJO DE CAMPO AL ESCENARIO

'Tiempo de tierra' no se plantea como una exposición documental de las entrevistas realizadas, sino como una propuesta escénica en la que esos materiales dialogan con la experiencia personal de la autora. Las grabaciones recogidas durante la investigación, los paisajes sonoros y las imágenes de los tres territorios se integran con la instalación, la luz y la interpretación.

Belmonte comparte el escenario con María Laura Bustamante, cantante, compositora y multiinstrumentista que aporta la música en directo. La composición musical está firmada por Bustamante y Pedro Acevedo. En el equipo creativo participan también Ángela Verdugo, responsable de la mirada externa y la dramaturgia de movimiento, y Carlos Molina y Sebastián López, responsables del espacio escénico. El diseño de iluminación corresponde a Lumierescene Tinglaos Visuales, los visuales a Space Circles y el diseño sonoro a Joan Mei.

El montaje establece un diálogo entre los materiales recogidos durante la convivencia con las mujeres y los lenguajes contemporáneos de la escena. El archivo audiovisual, la videoinstalación y la música permiten trasladar al teatro experiencias vinculadas al trabajo cotidiano, la memoria oral y la transformación de los territorios.

DOS ENCUENTROS PARA LA CONVERSACIÓN

La exhibición de 'Tiempo de tierra' incluirá dos encuentros de Divendres Tangents, el programa de mediación de Carme Teatre que acerca al público los procesos de creación y a las personas que participan en ellos.

El viernes 23 de octubre, el primer encuentro contará con el equipo artístico para profundizar en el origen de la investigación, las decisiones dramatúrgicas y la transformación de los materiales documentales en una propuesta escénica.

El viernes 30 de octubre, la conversación incorporará a tres de las mujeres que han participado en el proyecto: Carmen Serrano y Elena Marco, integrantes de la Associació de dones Tyrius el Palmar y de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, y Koldobike Valencia, transmisora del irrintzi tradicional del Valle de Aezkoa.

El encuentro permitirá escuchar directamente a las protagonistas y conocer cómo sus experiencias y los saberes transmitidos entre generaciones han pasado a formar parte de la investigación escénica.

La obra tendrá ocho funciones, distribuidas entre el 22 y el 25 de octubre y del 29 de octubre al 1 de noviembre, dentro de la Temporada XXXII de Carme Teatre.