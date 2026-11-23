Tres generaciones de mujeres se encuentran en el nuevo estreno de la compañía Carme Teatre - CARME TEATRE

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Volveríamos a tomar las mismas decisiones si conociéramos sus consecuencias? Esta pregunta atraviesa 'Parc a la vora de la mar', la nueva producción de la compañía Carme Teatre, escrita y dirigida por Aureli Delgado, que se estrenará el próximo jueves 26 en la sala Carme Teatre de València.

Protagonizada por Empar F. Báguena, Merce Tienda y Nerea Enguídanos, la obra explora la maternidad, la memoria y las huellas de la violencia machista en las mujeres y en la infancia.

Su estreno en la semana del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conecta la propuesta con una reflexión sobre las consecuencias del maltrato y su persistencia a lo largo del tiempo. La producción ofrecerá ocho funciones hasta el próximo domingo 6 de diciembre, detalla la sala.

La historia transcurre en un parque urbano donde coinciden dos mujeres de distintas edades, en un encuentro en el que los recuerdos y las experiencias personales comienzan a entrelazarse. En este espacio simbólico, donde pasado y presente se confunden, la obra aborda la maternidad, el miedo a crecer y las consecuencias de la violencia machista, deteniéndose especialmente en las huellas que deja el maltrato y en las dificultades para reconocerlo y afrontarlo.

Con 'Parc a la vora de la mar', Aureli Delgado profundiza en una línea de trabajo presente a lo largo de su trayectoria: la incorporación de la poesía al lenguaje teatral. En esta ocasión, busca convertirla en el principal elemento de la dramaturgia. El ritmo de las palabras y las imágenes que evocan intervienen en las relaciones entre los personajes, mientras que los diálogos y las repeticiones hacen avanzar sus historias y alteran la percepción del tiempo.

"La poesía siempre ha estado presente en mis montajes, a menudo a través de estructuras fragmentarias. En esta obra he querido integrarla en una continuidad dramática, con personajes y una acción que los sostiene. La diferencia está en cómo la poesía interviene en lo que sucede en escena y en las relaciones entre los personajes", explica Delgado.

ENCUENTROS CON EL PÚBLICO

La programación incluirá dos encuentros Divendres Tangents, previstos para los viernes 27 de noviembre y 4 de diciembre, que acercarán al público el proceso creativo de la obra a través del programa de mediación cultural de Carme Teatre.

La producción reúne a Empar F. Báguena, Merce Tienda y Nerea Enguídanos, tres intérpretes de distintas edades y trayectorias cuya presencia en escena refleja las diferentes etapas vitales que atraviesa la obra.

Empar F. Báguena retoma su colaboración con Aureli Delgado, con quien trabajó en los inicios de su trayectoria y en 'Leticia' (1993), primera producción de la compañía Carme Teatre. Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de València, cuenta con una extensa carrera en teatro, cine y televisión. En escena ha interpretado 'Hedda Gabler' y 'Función para dos personajes', trabajos por los que ha recibido nominaciones a mejor actriz. En cine ha sido nominada a mejor actriz de reparto en los Premis Lola Gaos por 'Un baño propio' y ha participado en películas como 'La invasión de los bárbaros'. Su trayectoria televisiva incluye series como 'La forastera', 'Bon dia, bonica' y 'Maniàtics'.

Merce Tienda, colaboradora habitual de Carme Teatre, cuenta con una reconocida trayectoria en la escena valenciana. Ha recibido el Premi de les Arts Escèniques Valencianes a mejor actriz por 'El muro' (2019) y dos premios de la AAPV: mejor interpretación femenina de teatro por 'Síndrhomo' (2017) y mejor interpretación femenina de reparto por 'Plenamar' (2026). Especializada en teatro físico y manipulación de objetos, ha trabajado con compañías como Bambalina, La Teta Calva y Albena, además del Institut Valencià de Cultura.

Completa el reparto Nerea Enguídanos, natural de Torrent y vinculada al equipo de Carme Teatre desde 2024. Con formación en interpretación y producción audiovisual, interpreta a una joven que se enfrenta al miedo a dejar atrás la infancia, en un personaje que introduce otra perspectiva sobre el paso del tiempo y las responsabilidades de la vida adulta.