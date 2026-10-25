Castellón marca el final del V Festival Gastronómico 'Castelló Ruta de Sabor' con miles de afluentes

V Festival Gastronómico 'Castelló Ruta de Sabor' - AYUNTAMIENTO CASTELLÓN

CASTELLÓ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón cierra con una gran afluencia --miles-- de público la V edición del Festival Gastronómico 'Castelló Ruta de Sabor' celebrada en Peñíscola.

El municipio del Baix Maestrat se ha convertido, durante tres días, en el epicentro de la gastronomía castellonense con motivo de la celebración del certamen gastronómico. Se han citado chefs, productores y restaurantes, y han sido miles las personas las que han disfrutado de los mejores sabores y productos de Castellón, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha hecho un balance "muy positivo" de participación, organización y proyección turística, destacando el "esfuerzo y el compromiso de los productores, empresas agroalimentarias, restaurantes y profesionales que han hecho posible esta cita".

"El público asistente a la quinta edición del festival gastronómico ha encontrado productos de calidad, ha degustado platos con un sabor exquisito y ha disfrutado de una programación excepcional gracias a todos los chefs, productores y restaurantes que han hecho de cada jornada una experiencia única", ha asegurado Andrés Martínez.

Durante los tres días, del 23 al 25 de octubre, los visitantes han podido degustar y adquirir productos de la marca 'Castelló Ruta de Sabor', y disfrutar y aprender de chefs con Estrella Michelin y Sol Repsol, que han elaborado "platos únicos con productos de nuestra tierra", ha subrayado el vicepresidente.

Asimismo, el evento ha contado con la participación de los chefs Estrella Michelin de la provincia de Castellón como Raúl Resino (restaurante Raúl Resino de Benicarló), Miguel Barrera (restaurante Cal Paradís de Vall d'Alba), Alejandra y Emanuel (restaurante Atalaya de Alcossebre), Jorge Lengua y Adrián Peralta (restaurante Llavor de Oropesa del Mar) y Rubén Miralles (restaurante Rubén Miralles de Vinaròs).

Además, se han reunido a otros referentes del panorama nacional como Julen Bergantiños (restaurante Islares de Bilbao), Carito Lourenço (restaurante Fiero de Valencia), Toño Rodríguez (restaurante La Era de los Nogales de Sardas), Roger Julián (restaurante Simposio de San Antonio de Benageber), Emmanuelle Baron (restaurante Casa Pepa de Ondara) y Enrique Pérez (restaurante el Doncel de Sigüenza).

El festival, organizado por la Diptuación de Castellón a través del Patronato Provincial de Turismo, también ha contado con una zona expositiva para los 25 productores asistentes, todos ellos adheridos a la marca gastronómica 'Castelló Ruta de Sabor', así como una zona de restaurantes, un escenario de cocina para 'showcookings' y presentaciones de productores y empresas, además de talleres, actuaciones y espectáculos musicales.

En este sentido, el vicepresidente ha puesto en valor la "extensa y rica despensa" de la provincia de Castellón, con productos tan reconocidos como la trufa, el aceite de oliva, los vinos o los quesos. "Productos de kilómetro cero que, gracias a eventos de esta magnitud, conseguimos dar visibilidad y poner en valor la calidad y autenticidad de nuestra gastronomía", ha añadido.