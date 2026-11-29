La cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, Mª José Catalá - PPCV

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, Mª José Catalá, ha animado a los valencianos a participar "con ilusión y con esperanza" en las elecciones generales de este domingo: "Una gran participación es súper sintomático de una democracia fuerte".

Así lo ha declarado la también alcaldesa de València en declaraciones a los medios tras votar en el colegio electoral situado en el IES Sant Vicent Ferrer de la capital del Túria.

"Esta es una jornada histórica para nuestro país, también para nuestra ciudad y nuestra provincia", ha aseverado, y ha destacado que "la alta participación desde primera hora de la mañana es un indicador de gran participación histórica".

Catalá percibe "muy buen ambiente en los colegios electorales", por lo que se muestra "muy satisfecha": "Esta ciudad es una ciudad de concordia, una ciudad en que la gente que piensa diferente sabe participar en una jornada con absoluta democracia, con tranquilidad y con normalidad".

"Y lo que le pido a la gente de Valencia, a las personas de Valencia y de la provincia de Valencia, es que voten con ilusión y con esperanza y que haya una gran participación, que eso es súper sintomático de una democracia fuerte", ha abundado.