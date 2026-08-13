Catalá avanza que el Ayuntamiento aprobará en 2027 la ordenanza que regulará "muchas conductas incívicas" de turistas

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento aprobará el próximo año la ordenanza municipal de convivencia y civismo y que esta normativa regulará "muchas conductas incívicas" en materia de turismo. Un ámbito donde ha admitido que "queda mucho por hacer" en la ciudad, ya que ha mostrado su rechazo a las "conductas incívicas" por parte de algunos visitantes, si bien ha asegurado que ya "está mejorando el tipo de turista que viene a València".

"Se han dado dos (conductas incívicas) en Benicalap y en la zona de la Malva-rosa más llamativas. Evidentemente, a mí me avergüenza que haya turistas que vengan a València con esas actitudes. Creo que es más un tema de civismo que un tema de legalidad", ha manifestado, y ha garantizado que se intentarán "regular" estas conductas en la nueva ordenanza.

Así lo ha manifestado Catalá, en una visita a las obras de asfaltado de Gran Vía Marqués del Túria, a preguntas de los periodistas por las denuncias públicas de vecinos por problemas con pisos turísticos en barrios como El Cabanyal o Benicalap, así como por si considera que hay una buena convivencia en general entre los residentes y los visitantes a València.

Tras señalar que "siempre hay que mejorar", la primera edil ha defendido que su gobierno lleva desde mediados de 2023 con "una estrategia muy clara de mejorar el tipo de turista que viene a la ciudad", dentro de una "apuesta por el turismo de calidad". Ha puesto como ejemplos que se han desbloqueado licencias de hoteles "de máxima categoría" o que el Ayuntamiento fue "la primera corporación que ha hecho una ordenanza de apartamentos turísticos que es la más restrictiva de España", lo que supuso "cerrar mil apartamentos turísticos".

"Está bajando la oferta, estamos consiguiendo el objetivo de poner orden en los apartamentos turísticos y cerrando los irregulares --ha expuesto--. ¿Qué nos queda?. Nos queda mucho por hacer todavía, porque estamos sufriendo la herencia de ocho años de barra libre del anterior gobierno progresista, teóricamente, en los apartamentos turísticos".

Según Catalá, "lo único" que hizo el anterior Ayuntamiento encabezado por Joan Ribó (Compromís) junto al PSPV "fue autorizar apartamentos turísticos en los bajos comerciales, que fue algo nefasto para la ciudad, dado que actualmente más del 80% de los apartamentos turísticos están en bajos comerciales": "No puso orden; ni cerró ilegales, ni ordenó equipos de inspección como estamos haciendo nosotros, ni tampoco hizo una ordenanza de las más restrictivas de España, que es lo que hemos hecho".

Ha sostenido así que "resolver en tres años el desmán, el desgobierno y la barra libre de los últimos ocho está siendo difícil". "No obstante --ha remarcado--, ya tenemos datos positivos: está mejorando el tipo de turista en València y está incrementándose la estancia en la ciudad, pero queda mucho por hacer".

"NO QUEREMOS UN TURISMO LOW COST"

"Es decir, nosotros no queremos un turismo 'low cost', no queremos un turismo en apartamentos ilegales, queremos un turista en situación absolutamente legal que permanezca la ciudad y que invierta lo máximo la ciudad y, sobre todo, que respete la ciudad", ha resumido.

En este contexto, Catalá ha explicado que se complementarán dos ordenanzas municipales: la de apartamentos turísticos que ya está en vigor y la de civismo que regulará "muchas conductas incívicas que, evidentemente, se están produciendo" y que quiere controlar "al máximo posible". Ha avanzado que esta última normativa, que regulará la conducta tanto de vecinos como de turistas, se aprobará el próximo año.

Y ha hecho un llamamiento a "un turismo respetuoso con la ciudad y con sus vecinos". "Aquí ya no vale cualquier tipo de turista, aquí vale un turista que realmente respete a la ciudad", ha avisado, y ha puesto como ejemplos medidas como la regulación del uso de pirotecnia irregular en Fallas.

"Nosotros no queremos más cantidad de turistas, queremos más calidad --ha abundado--. Yo siempre he sido muy determinante con esta cuestión: hemos bajado el número de cruceristas, hemos bajado en apartamentos turísticos irregulares, hemos incrementado la estancia media del turista. Es decir, está habiendo muy buenos resultados, pero queda mucho trabajo por hacer en turismo y la gente tiene que entender que aquí no se viene a no respetar a la ciudadanía".

Según apuntan fuentes municipales, durante los anteriores ocho años (junio de 2018 a junio de 2023), la estancia media por persona era de 2,42 días en València. Este verano, desde mayo del 2026 la estancia media ha subido hasta 2,7 días.