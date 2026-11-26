Catalá en una visita a Fegreppa - PP VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, ha defendido este jueves la necesidad de impulsar medidas de apoyo a los autónomos para favorecer el emprendimiento, facilitar la creación de nuevos negocios y garantizar el relevo generacional del comercio tradicional.

"Los autónomos necesitan una política que les permita levantar la persiana y empezar por primera vez sin que los impuestos acaben con su sueño. Tenemos que ayudarles especialmente en los primeros años y facilitar que puedan contratar a su primer y a su segundo trabajador", ha sostenido durante su visita a Fegreppa, la Federación Gremial de Panadería y Pastelería de la Comunitat Valenciana, donde ha estado acompañada por su presidente, Miguel Benlloch, y miembros de la junta directiva y de la entidad.

Durante la visita, Catalá ha recorrido los obradores y las instalaciones donde los estudiantes se forman en las especialidades de panadería y pastelería, ha conocido de primera mano las actividades formativas que desarrolla Fegreppa y se ha interesado por los contenidos que estudian y las técnicas que aprenden, según ha informado el partido en un comunicado.

Los alumnos, por su parte, han compartido con la candidata sus experiencias en la elaboración de productos como el pan y los bombones, así como su aprendizaje en estos oficios. Catalá ha puesto en valor la labor de Fegreppa "como centro de formación y referencia" para los profesionales del sector en toda la Comunitat Valenciana, tanto para los jóvenes que quieren iniciarse en estos oficios como para los profesionales que desean continuar formándose, actualizar sus conocimientos y descubrir nuevos productos, combinaciones y sabores.

"Para mí, la panadería y la pastelería, como parte del comercio tradicional, siempre han sido una prioridad en Valencia. Cada vez que cierra una panadería en un barrio se sufre mucho, porque estos establecimientos hacen vida de barrio, ofrecen alimentación saludable y productos de calidad", ha señalado.

En este sentido, la candidata 'popular' ha subrayado que es "fundamental" garantizar que las nuevas generaciones puedan tomar el relevo de estos negocios y emprender sus propios proyectos. "Ojalá todos estos chavales sean futuros autónomos que puedan tener su propio negocio, su propia panadería o su propia pastelería", ha afirmado.

Para ello, Catalá ha defendido el programa del Partido Popular en materia de autónomos, que contempla un itinerario de cuota cero durante el primer año de actividad, deducciones y bonificaciones para los autónomos de entre 18 y 35 años, la deflactación del IRPF y la exención de la obligación de repercutir el IVA para quienes tengan ingresos inferiores a 85.000 euros, así como incentivos para facilitar la contratación de los primeros trabajadores.

Catalá ha defendido que España necesita reforzar su clase media, apoyar a los profesionales y a los pequeños empresarios y favorecer a quienes generan actividad económica y empleo. "Nuestro programa de autónomos es muy completo. Necesitamos clase media, autónomos y profesionales que levanten la persiana y que, con ella, levanten también la economía de nuestro país y de nuestras ciudades", ha destacado.

PODER ADQUISITIVO

La candidata del PP también ha vinculado el apoyo a los autónomos con la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de las familias españolas y "aliviar el incremento del coste de la vida". En este sentido, ha subrayado que la cesta de la compra ha experimentado un encarecimiento superior al 40% y ha defendido la aplicación de un IVA cero en los productos de primera necesidad durante una primera etapa para facilitar la recuperación económica de las familias.

"No puede ser que productos básicos como los huevos o las legumbres hayan subido de esta manera. Bajar el coste de la cesta de la compra es uno de los objetivos de la próxima legislatura y queremos que vuelva a ser asumible para las clases medias españolas", ha manifestado.