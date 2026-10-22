Catalá destaca la "cifra histórica" del presupuesto de València para 2027 y su "incremento descomunal" en vivienda

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante el acto de celebración del Día de la Policía Local de esta ciudad.- AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado la "cifra histórica" y de "récord" que representa el presupuesto del ayuntamiento de esta ciudad para 2027, unas cuentas que alcanzan los 1.361.149.384,98 euros y crecen un 8,8 por ciento respecto a las de 2026. Asimismo, ha remarcado que muestran la "salud de roble" de las finanzas del consistorio y ha subrayado que "un año más" el presupuesto de la capital valenciana se presenta "en tiempo y plazo".

Catalá, que se ha pronunciado así tras presidir el acto de celebración del Día de la Policía Local de València, ha añadido que las cuentas de 2027 siguen "aumentando el presupuesto en seguridad, en vivienda, en limpieza y también en proyectos urbanos", a la vez que ha afirmado que para su ejecutivo es "muy importante" anclarse en esa gestión.

Este presupuesto se presentará el lunes ante el Consejo Social de la Ciudad y llegará, para su aprobación inicial y tras pasar por la Comisión de Hacienda, al pleno del consistorio que tendrá lugar el 30 de octubre con la sesión ordinaria de ese mes.

"El presupuesto del próximo año tendrá una cifra histórica. En la historia de la ciudad de València nunca se ha alcanzado una cifra del presupuesto consolidado de 1.580,3 millones de euros. Es un 11 por ciento más que el del año anterior y una cifra récord", ha aseverado la primera edil.

Asimismo, ha comentado que eso "va acompañado de dos cosas muy importantes: la bajada de impuestos y la reducción de la deuda". "Todos los años bajamos los impuestos, mantenemos la bajada de impuestos que hicimos el primer año" de mandato, ha señalado, a la vez que ha expuesto que se prevé que la deuda municipal quede con estas cuentas, al final del año 2027, en los 50 millones de euros". "Nos la encontramos en 75" millones, ha apostillado Catalá en referencia a su llegada a la Alcaldía.

"Estamos en unas cifras que representan una salud de roble en las finanzas del Ayuntamiento de València", ha agregado la responsable municipal, que ha apuntado que así los reconocer "todas las instituciones a nivel presupuestario".

María José Catalá ha aseverado también que "un año más" su ejecutivo cumple "en tiempo y plazo" para elaborar y presentar el presupuesto del consistorio. "Nos adelantamos a la aprobación del presupuesto para que este gobierno tenga su presupuesto y sus ordenanzas fiscales en tiempo y forma", ha dicho. Al mismo tiempo ha considerado que de ese modo "es como se sirve a la sociedad, con presupuestos todos los años, con acuerdos y consensos que llegan a lo más importante".

La alcaldesa ha expuesto que "el área de gestión que experimenta una subida más destacada" en las cuentas del consistorio para 2027 "también es vivienda y proyectos urbanos". "Destinamos a vivienda en este presupuesto más de 39 millones de euros, cuando en el último presupuesto del anterior gobierno municipal --formado por Compromís y PSPV-- se destinaba poco más de 5 millones de euros--, ha indicado.

Así, Catalá ha hablado de "un incremento descomunal en políticas de vivienda y también en proyectos urbanos de la ciudad que se están notando y que están en marcha".

"LA VALÈNCIA QUE QUEREMOS"

"Esa es la València que queremos, una València que sigue mejorando, construyendo ciudad con un modelo muy claro: con menos impuestos, con mejores servicios, con las prioridades claras, con las cuentas todos los años aprobadas, con más seguridad, con más limpieza, con más política de vivienda y con menos deuda", ha planteado. "Esa es la València en la que nosotros creemos y la que vamos a seguir haciendo", ha insistido.