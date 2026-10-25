Catalá destaca los récords de participación y presencia femenina en el Medio Maratón: "Súper orgullosos"

Imagen de la alcaldesa de València, María José Catalá, durante el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich. - AYUTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado "súper orgullosa" por los récords de participación y presencia femenina, así como por la organización "perfecta" en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich.

En estos términos se ha expresado este domingo la primera edil, en declaraciones a los medios, durante la celebración del Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en la ciudad de València.

"Un año más, un récord absoluto no solo en participación, 26.500 personas, sino también en presencia de corredoras femeninas; cada vez más, ahora un 35%. Es una cifra muy importante y, sobre todo, una organización perfecta y unos resultados maravillosos", ha resaltado Catalá.

La primera edil ha puesto de relieve también que se ha batido el récord tanto masculino como femenino en cualquier carrera de este tipo celebrada en España. "Súper orgullosos de que València se posicione de esta manera con la Media Maratón", ha enfatizado.

Igualmente, se ha mostrado también "muy contenta" de ver a toda la ciudad "volcada", a la vez que ha señalado que la capital del Turia "disfruta de estos acontecimientos" y "entiende que la mejor imagen que podemos dar que es esta ciudad vuele" y "se vuelque con los hábitos de vida saludable, con el deporte y anime a los corredores".

Para la alcaldesa, "es un orgullo formar parte de una ciudad que tiene tan clara cuál es su estrategia, cuál es su futuro, cuál es su forma de vida y, sobre todo, se proyecta el mundo de esta manera".