Catalá (PP) lamenta que la reforma de la Plaza del Ayuntamiento se presente antes a la prensa que a la oposición

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha lamentado este jueves que la reforma de la Plaza del Ayuntamiento se haya dado a conocer antes a los medios de comunicación que a los concejales de la oposición en el consistorio.

"No sé nada de la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento de València", ha indicado preguntada por este asunto después de que la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, haya presentado en rueda de prensa detalles del concurso convocado para elegir una propuesta de diseño y los criterios que se seguirán para acometer la peatonalización del citado entorno.

Catalá se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la diputada en el Congreso Belén Hoyo y al senador Fernando de Rosa para hablar de temas de actualidad, preguntada por esta reforma. "Lamento que la conozcan los medios de comunicación antes que los miembros de la corporación municipal", ha señalado.

"Lamento que ustedes me hagan esta pregunta porque yo no sé nada de la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento de València", ha dicho a los periodistas, a lo que ha agregado: "lamento que los concejales del grupo popular, el principal grupo de la oposición, no conozcan un proyecto de este calibre".

A este respecto, María José Catalá ha comentado que la concejala de Desarrollo Urbano podría haber presentado a la oposición esa reforma y los criterios establecidos en la próxima comisión informativa y después a los medios de comunicación.

"Hay comisiones informativas en las próximas semanas y me hubiera gustado que en la comisión correspondiente a urbanismo se nos diera cuenta de ese proyecto y a partir de ahí, a los medios", ha planteado.

A su vez, la portavoz del grupo municipal del PP ha censurado "la opacidad, el oscurantismo y la falta de interés" en favor del "buen funcionamiento de la institución democrática del consistorio".