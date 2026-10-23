Catalá proclama que es "un momento decisivo": "Con la v de Valencia y la v de victoria salimos a ganar a gobernar"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, interviene durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el Palau de les Arts Reina Sofía, a 23 de octubre de 2026, en València. - Jorge Gil - Europa Press

VALENCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y cabeza de lista por esta provincia al Congreso el 29N, María José Catalá, ha afirmado que España vive "un momento decisivo" y ha pedido salir a votar para "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "ganar y gobernar con la v de Valencia, con la v de verdad, con la v de valentía y con la v de victoria".

Además, ha solicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se comprometa con Valencia, al tiempo que ha subrayado que con él se volverá a "generar futuro, oportunidades y esperanza" y a "una España que no divide ni enfrenta a los españoles, sino que suma talento y esfuerzo".

Así lo ha manifestado este viernes --el mismo día en el que se ha confirmado que encabeza la lista 'popular' al Congreso-- en un acto de precampaña en València de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, celebrado en el Palau de Les Arts ante unas 1.500 personas.

Al acto han asistido, entre otros representantes y dirigentes del partido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca; el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons; y el presidente de la Diputació de València y del PP en esta provincia, Vicent Mompó.

Según Catalá, "estamos es un momento decisivo para España, para Valencia y para nuestro futuro". "Y cuando todo está en juego, cuando la democracia está en juego, cuando las instituciones están en juego, cuando la convivencia está en juego, no puedes mirar hacia otro lado. Hay que estar dispuesto a hacer lo necesario". Por eso, la primera edil ha subrayado que, cuando Feijóo le propuso ser la número uno por la provincia de Valencia para el Congreso de los Diputados, aceptó y dijo 'sí' a "defender España, Valencia y el futuro de todos los españoles".

"SÉ QUE A VALÈNCIA LE DUELE Y SUFRE POR ESPAÑA"

"Si alguna persona me pregunta '¿por qué sí, María José?' tengo clara mi respuesta: porque tengo muy claro la ciudad a la que represento. Tengo muy claro el tipo de gente a la que represento cada mañana. Sé lo que piensa València y sé que a València le duele y sufre por España", ha resaltado, a la vez que ha recordado las concentraciones en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio. Y ha entonado: "Ceuta no se vende; Ceuta se defiende".

En la misma línea, ha explicado que ha analizado el "contexto y la persona". Ha señalado que el contexto "no puede ser más decisivo" y "la persona no me puede convencer más". "Así que, presidente, será un honor acompañarte en el camino a la Moncloa, por Valencia y por España", ha dicho Catalá dirigiéndose a Feijóo.

No obstante, ha recalcado que su prioridad, "por encima de todo", es València. "Voy a seguir siendo alcaldesa de València y, si vosotros queréis, seguiré siéndolo en mayo del año 2027" porque la capital del Turia "no se construye para las siguientes elecciones, sino para las siguientes generaciones".

Catalá ha contrapuesto su forma de gobernar con la del PSOE: "Frente a las mentiras del 'sanchismo', aquí tenemos el aval de la gestión. Frente a la propaganda, la crispación y el señalamiento, nosotros trabajo, confianza y seguridad. Frente a los anuncios vacíos, nosotros resultados". Y ha puesto como ejemplo que València hoy "baja los impuestos, invierte en barrios y reduce la deuda como nunca". "Le hemos enseñado a los socialistas que bajar impuestos, mejorar la vida de la gente, invertir en los barrios y bajar la deuda como nunca sí era posible", ha pronunciado.

Ha puesto de relieve que la València está desarrollando la política de vivienda "más importante que ha hecho esta ciudad en toda la historia de la democracia": "Mil viviendas en marcha en tres años, 17 PAI's desbloqueados con 13.000 viviendas que se construirán y hemos multiplicado por siete el número de viviendas adjudicadas de alquiler asequible a los jóvenes y a las personas".

"ELLOS MULTIPLICAN MENTIRAS Y NOSOTROS VIVIENDAS"

En palabras de Catalá, "eso son hechos y luego están las mentiras, los eslóganes, las promesas, esas que nunca llegan". "¿Sabéis cuántas viviendas ha construido el Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia en los últimos ocho años? Ninguna, cero. Ellos multiplican mentiras y nosotros viviendas", ha apostillado.

Así que, ha agregado, "frente a la palabrería, frente a las mentiras, frente a la hipocresía, aquí estamos todos los alcaldes y alcaldesas, nuestro presidente autonómico, nuestro presidente provincial, trabajando con rigor y demostrando que con responsabilidad, con las prioridades claras y con las personas en el centro se puede demostrar que la política sí es útil y sí tiene cosas que demostrar". "Y esto es lo que necesita nuestro país", ha añadido.

Con todo, la alcaldesa ha pedido al líder del Partido Popular que se "comprometa" con València. "Necesitamos que te comprometas y sabemos que te vas a comprometer con Valencia. Hiciste un plan Valencia tras la dana. Necesitamos que Cercanías en España vuelva a ser un servicio público, eficiente y que nuestros estudiantes lleguen a la universidad y todas las personas lleguen a trabajar con un mínimo de dignidad", ha indicado.

La alcaldesa también ha reclamado la ejecución del túnel pasante ferroviario y la mejora del servicio de Cercanías. Asimismo, ha defendido que los ayuntamientos necesitan una financiación adecuada para prestar servicios públicos de calidad y ha criticado la falta de avances en la financiación local durante la legislatura y ha acusado a Sánchez de "ningunear" a los municipios.

Catalá ha insistido en dos actuaciones fundamentales para el futuro urbano de Valencia: la conexión de la ciudad con su fachada marítima y el soterramiento de las vías de Serrería. "Necesitamos conectar Valencia con su fachada marítima y hacer el soterramiento de las vías de Serrería para que nadie, nunca más, considere que puede dejar una cicatriz ferroviaria en nuestra ciudad condicionando el futuro de nuestros vecinos", ha señalado. El líder 'popular' ha recogido el guante y ha afirmado cumplir con las citadas peticiones si llega a La Moncloa.

Catalá ha insistido en que Valencia necesita un Gobierno de España que atienda sus demandas y apueste por las infraestructuras que contribuyen a mejorar la movilidad, la competitividad empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.

PIDE "NO VOLVER A FALLAR"

También ha recordado que el PP ganó en 2023, pero no gobernó. Por ello, ha pedido "no volver a fallar" y ha señalado que "cada papeleta debe sumar al cambio, construir una mayoría sólida, férrea, incontestable, para echar a Sánchez de La Moncloa". A su parecer, "se trata de que gane el equipo, de que gane España, para que ganemos todos. Y de eso van estas elecciones".

"Y contigo, Alberto, vamos a volver a confiar, vamos a volver a generar futuro, oportunidades y esperanza. Y a volver a una España que no divide ni enfrenta a los españoles, sino que suma talento y esfuerzo", ha dicho Catalá, que ha animado a "salir a ganar y gobernar". "Valencia dice sí, España dice sí. Así que, presidente, con la v de Valencia, con la v de verdad, con la v de valentía y con la v de victoria", ha agregado.

Catalá ha concluido su discurso apelando al compromiso de Valencia con el futuro del país y expresando su respaldo al proyecto de Alberto Núñez Feijóo. "Por Valencia, por España y por nuestro futuro, Valencia dice sí, España dice sí", ha proclamado.