Catarroja dedicará una de sus plazas al voluntariado de la dana

Plaça dels Voluntaris de la dana - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) rendirá este viernes un homenaje al voluntariado que acudió en ayuda del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provinica de Valencia, y dedicará una de sus plazas a estos voluntarios.

El reconocimiento, que nace de una iniciativa vecinal posteriormente aprobada por el pleno municipal, tendrá lugar a partir de las 17 horas en la plaza de la parroquia Maria Madre, donde se descubrirá un azulejo conmemorativo dedicado a todas aquellas personas que participaron en las tareas de ayuda, limpieza y recuperación del municipio, como símbolo permanente del agradecimiento de Catarroja a la solidaridad recibida.

La iniciativa forma parte de los actos organizados por el consistorio con motivo del segundo aniversario de la riada y busca reconocer el papel fundamental que desempeñaron las miles de personas voluntarias que, desde los primeros días de la emergencia, se desplazaron hasta Catarroja para colaborar en la recuperación de sus calles, viviendas y espacios públicos.

El homenaje también pondrá en valor la autoorganización de los vecinos y vecinas de Catarroja que se movilizaron para dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población, así como el trabajo de asociaciones, colectivos y entidades que participaron en la distribución de alimentos, productos de primera necesidad y asistencia a las familias afectadas.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado en un comunicado el significado de este reconocimiento: "En los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, miles de personas estuvieron a nuestro lado sin pedir nada a cambio. Llegaron desde muchos lugares, pero también hubo muchísimos vecinos y vecinas que se organizaron desde el primer momento para ayudar a quienes más lo necesitaban. Catarroja nunca olvidará aquella solidaridad y queremos que este homenaje permanezca para siempre en la memoria de nuestro pueblo", ha dicho.

La elección de este espacio tiene un significado especial por el papel que desempeñó la parroquia Maria Madre durante los días posteriores a la dana, cuando se convirtió en uno de los puntos de abastecimiento y distribución de ayuda para la población afectada.

El acto, presentado por Joan Magranell, contará con las intervenciones de Sonia Bosch Espezel, artesana responsable de la elaboración del azulejo conmemorativo; una persona voluntaria, que compartirá su testimonio sobre la llegada a Catarroja durante la emergencia; Raúl, en representación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), y el párroco de Maria Madre, José Vicente Arberola, que recordará las tareas de abastecimiento y ayuda desarrolladas desde este espacio. La alcaldesa, Lorena Silvent, intervendrá en representación del Ayuntamiento y será la encargada de descubrir el azulejo conmemorativo.

UNA JORNADA DE HOMENAJE Y CONVIVENCIA

El homenaje comenzará a las 17 horas con el acto institucional y el descubrimiento del azulejo conmemorativo. La programación incluirá una actuación musical de la Colla del Ravatxol, entre las 17 y las 18 horas, así como juegos y actividades infantiles que se desarrollarán en la plaza hasta las 20 horas. Entre las 18 y las 19 horas también se ofrecerá una merienda para los más pequeños.

La jornada se enmarca en el programa de actos conmemorativos del segundo aniversario de la dana, que comenzó con el homenaje institucional a los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, personal público, entidades y personas voluntarias, en el que se entregaron 1.300 distinciones en reconocimiento a su participación en las tareas de emergencia y recuperación.

Los actos continuarán el próximo 29 de octubre con el homenaje institucional a las víctimas, las marchas conmemorativas y las ofrendas florales organizadas por el Ayuntamiento.