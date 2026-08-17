El CCCC exhibirá 40 años después de su estreno 'Nola Darling', el primer largometraje del director Spike Lee

'She's Gotta Have It' En El CCCC - GVA

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) exhibirá, 40 años después de su estreno, el primer largometraje del director Spike Lee, 'She's Gotta Have It' (1986), distribuida en España bajo el título de 'Nola Darling', en la cuarta semana del ciclo 'CCCCinema d'Estiu'. La proyección tendrá lugar el miércoles 19 de agosto a las 22.00 horas en el claustro gótico del centro.

La película de Spike Lee, debut en la dirección del autor de títulos como 'Malcom X' o 'Do the right thing', fue premiada en el Festival de Cannes y forma parte de la programación dedicada este verano a la comedia americana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'CCCCinema d'Estiu' proyectará esta semana comedias de México, Argentina, Brasil y Estados Unidos que incluyen intérpretes como Ben Stiller, Naomi Watts, Jamie Lee Curtis o Diego Peretti, así como el regreso a la gran pantalla del cineasta James L. Brooks, productor de 'Los Simpson'.

CRÍTICA SOCIAL, ROMANTICISMO Y POLÍTICA EN CLAVE DE COMEDIA

'Nola Darling' fue una producción pionera en la década de los ochenta por su tratamiento abierto de la sexualidad y su reflexión sobre los estereotipos de género y de carácter racial.

Así, el largometraje obtuvo el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes de 1986 y, además, fue galardonada en el certamen Independent Spirit Awards y premiada por la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

El ciclo continuará el martes 18 de agosto con 'De noche vienes, Esmeralda' (1997), dirigida por el mexicano Jaime Humberto Hermosillo. La actriz María Rojo interpreta a una mujer acusada de bigamia que afronta con ironía un interrogatorio policial mientras cuestiona los roles tradicionales asignados a las mujeres y el papel del matrimonio en una sociedad conservadora.

El jueves 20 será el turno de la comedia romántica brasileña 'Lisbela e o Prisionero' (2003), dirigida por Guel Arraes y Ligia Feliciano y basada en la obra de teatro homónima de Osman Lins. Ambientada en el nordeste de Brasil, la película combina humor, aventura y referencias al cine clásico de Hollywood a través de sus protagonistas: un embaucador y la joven 'Lisbela', que sueña con héroes de películas.

El viernes 21 de agosto, Ben Stiller y Naomi Watts protagonizan 'While we're young' (2014), 'Mientras seamos jóvenes', film escrito y dirigido por Noah Baumbach. Con la música de fondo de 'Golden Years' de David Bowie, sitúa al espectador en la crisis de una pareja de mediana edad que empieza a salir con dos jóvenes neoyorquinos.

El fin de semana estará dedicado a dos 'thrillers' políticos. El sábado 22 de agosto se proyectará 'Doble discurso' (2023), del director argentino Hernán Guerschuny, que propone una adaptación libre de Cyrano de Bergerac. El argumento sigue la historia de un asesor de imagen, encarnado por Diego Peretti, que ayuda a un candidato político a conquistar a una periodista crítica, de la que acaba enamorándose, para ganar las elecciones.

La programación semanal concluirá, por otro lado, con 'Ella McCay' (2025), película que marca el regreso al largometraje de James L. Brooks, conocido productor de 'Los Simpson', tras quince años. Protagonizada por Emma Mackey, la cinta narra la trayectoria de una joven política idealista en el contexto de la campaña presidencial estadounidense de 2008 y cuenta con la participación de Jaime Lee Curtis.

Las sesiones durarán hasta el 30 de agosto con una nueva edición de 'CCCCinema d'Estiu', el ciclo de cine de verano dedicado este año a la comedia americana. Todas las proyecciones se realizarán en versión original subtitulada y con entrada gratuita de martes a domingo, a las 22.00 horas.