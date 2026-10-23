El CCCC representa València como muestra de estudio en la exposición 'Todo lo sólido se desvanece en el aire'

Presentación de la exposición 'Todo lo sólido se desvanece en el aire' en el CCCC - CCCC

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha presentado este viernes la exposición 'Todo lo sólido se desvanece en el aire', que representa València como objeto de estudio con obras de nueve artistas de ámbito nacional e internacional

Al acto de presentación han asistido la comisaria de la exposición, Diana Padrón, y el director-gerente del CCCC, Nicolás Bugeda, acompañados por algunos artistas. La exposición se podrá ver hasta el 13 de diciembre en la Sala 2 del CCCC.

La muestra reflexiona sobre la idea de lo volátil, la aceleración del mundo contemporáneo y la cultura de lo etéreo en la era de la virtualidad con María Alcaide, Pablo Capitán del Río, Denis Darzacq, Natalia Domínguez, Miquel García, Cristina Garrido, Laura Llaneli, Lemos and Lehmann y Lorenzo Sandoval.

La exposición presenta la obra de artistas de relevante interés en el ámbito nacional e internacional, que han tomado la ciudad de València como muestra de estudio a través de obras en múltiples formatos: investigación artística, diseño, ilustración, fotografía, escultura, instalación, video y arte sonoro.

La comisaria de la exposición ha explicado que el título de la muestra es una "inspiración que viene de un ensayo de los años 80 que habla sobre la transformación que, tanto en el entorno laboral como en la propia manera de entender el mundo, estaba sucediendo por la introducción de la robótica y los procesos de digitalización en el entorno laboral, generando una influencia en la manera que teníamos de entender el mundo".

"La idea de rescatar esa reflexión hoy en día, tiene que ver con que se ha vuelto a abrir el debate sobre cómo está cambiando nuestra vida por la innovación y el desarrollo de herramientas tecnológicas", ha sostenido Padrón.

También ha añadido que "no solo se transforma la economía, la industria y el trabajo, si no que son procesos que están influenciando en nuestra manera de entender el mundo y nuestra manera de relacionarnos con las personas".

La comisaria ha señalado cómo "la idea de lo volátil tiene mucho que ver con cómo la robótica y la digitalización, que ha abierto la posibilidad a poder pensar que el trabajo más conceptual se ha ido desarrollando". Por ello, ha destacado que los artista son "acróbatas" para "adaptarnos a diferentes posiciones en el ámbito del trabajo pero también en la propia vida".

"Lo volátil tiene que ver también con los valores financieros y con el mercado, la obsolescencia programada. Pero lo volátil también está en los derechos y también está en las propias relaciones afectivas, que cada vez también son más volátiles", ha argumentado.

Esta muestra, invita a "reivindicar la idea de promesa", y cómo "el arte tiene un papel absolutamente crucial en todo este proceso y fundamental como industria cultural". Hay obras en la exposición que hablan de "cómo el arte y la industria cultural tienen un papel importante en esta transformación de lo económico y lo industrial a partir de lo tecnológico".

Padrón también ha indicado que a los artistas "se les exige, cada vez más, que sean capaces de comunicar a través de un discurso", cosa que ha lamentado, porque "están produciendo obra material, pero que remite constantemente a una cuestión inmaterial como es la discursiva".

Por ello, ha dicho que "los trabajos de comunicación y trabajos relacionados con lo discursivo han tenido un peso muy importante desde los años 80 cuando se ha implementado justamente la tecnología en el entorno laboral o en el entorno de los trabajos".

'SKYLINE' PARA CRITICAR LA ESPECULACIÓN

Una de los trabajos destacados es el 'Skyline' que representa la ciudad de València, producido por Miquel García, dónde representa "la transformación económica a nivel urbano, en vivienda de la propia ciudad de València. El autor habla de que expresa "el ritmo y el nivel de venta y alquiler por metro cuadrado" en la ciudad del Túria, "la especulación representada de la ciudad a modo de postal.

Al hilo de esta obra, en enero de 2019 el precio del alquiler en València era de 7,50 euros por metro cuadrado y en la actualidad es de 19 euros por metro cuadrado. Por otro lado, el precio de venta en junio de 2018 era de 1.514 euros por metro cuadrado y en la actualidad se está vendiendo a 3.473 euros por metro cuadrado, son algunas de las representaciones de la obra de García.

La obra de María Alcaide, por ejemplo, explica la "irrupción" de un "entorno laboral relacionado con la oficina y relacionada con un manual pensado para poder pasar una entrevista de trabajo". Lo que ha hecho es "entrevistar a personas con un formulario que viene en esa publicación como si estuvieran haciendo una entrevista de trabajo".

El trabajo de Lorenzo Sandoval muestra el "entorno fabril de València", el trabajo en "fábricas textiles en València". En su caso, el colectivo Lemos and Lehmann habla de "lo etéreo y lo volátil" en su obra con "una nube de vapor que sale de un volcán de Islandia".

En la exposición tiene un peso importante el sonido y la música, por ejemplo Laura Llaneli representa "el sonido a través de las palabras con una serie de fotograías que aparecen en la literatura remitiendo al sonido". Otro de sus trabajos de la muestra, es la instalación de platos de música y de batería, que remiten a la obsolescencia".

Otra artista que ha trabajado el sonido ha sido Natalia Domínguez con una instalación que representa el sonido de la respiración que "remite al esfuerzo dentro de una cierta cultura del rendimiento". Además, también ha hecho una escultura "utilizando elementos que provienen de paracaídas para vincularlo con la idea de estar flotando".

Denis Darzacq, por su parte, ha representado fotografías de "consumidores flotando en supermercados, el mercado como algo absolutamente volátil". Pablo Capitán del Río se ha inspirado en el aire y en el viento con "una escultura griega que contiene viento y que se expresa a través del movimiento de los paños", en el que reflexiona sobre "la cuestión de la materialidad".

Por otro lado, Cristina Garrido explora sobre "la idea del trabajo en el interior de la industria cultural o incluso dentro de las propias artes visuales a través de un documental ficticio".

El director-gerente ha señalado la "importancia" de que artistas de "esta talla" tomen "como referencia para su obra y su práctica artística la ciudad de València". "Dentro de la intrahistoria de cada una de estas piezas, siempre hay un vínculo y una inspiración con la ciudad de Valencia, eso hace que nos sintamos muy orgullosos de la capital de la Comunitat Valenciana y que sea esta urbe la que inspira a muchos artistas".

Además, Bugeda ha puesto en valor a la comisaria de la exposición, Diana Padrón, que "lleva muchos años en la que no solo es un referente, sino que además inspira también a otros a que las líneas de investigación puedan contagiarse".