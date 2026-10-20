El Certamen de Bandas de València apuesta por talento valenciano para las obras de las secciones Primera y Tercera

Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (CIBM). ArChivo. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València (CIBM) de 2027 ha anunciado las obras obligatorias que deberán interpretar las formaciones participantes en las secciones Primera, Segunda y Tercera. La selección reúne una obra de encargo, una composición de referencia del repertorio internacional para banda y una creación vinculada a las nuevas generaciones de compositores.

Las piezas elegidas son 'Sinfonietta of Light', del valenciano Carlos Pellicer Andrés, para la Primera Sección; 'Poème du Feu', de Ida Gotkovsky, para la Segunda Sección; y 'FADE', del también valenciano Diego Gimeno, para la Tercera Sección.

La propuesta "refleja el compromiso del CIBM con la promoción de la creación musical, la difusión del repertorio sinfónico para banda y el impulso a los compositores, tanto consolidados como emergentes". Las agrupaciones pueden ya solicitar su participación y apuntarse hasta el 26 de octubre de 2026.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha destacado la importancia del CIBM como referente cultural de la ciudad y como plataforma para impulsar la música de banda y la creación musical. "El Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València es una cita fundamental para la vida cultural de nuestra ciudad y un referente para el mundo bandístico", ha afirmado.

Moreno ha puesto de relieve, además, el valor de la colaboración con los conservatorios superiores de música de la Comunitat Valenciana para la elección de la obra de la Tercera Sección.

La obra obligatoria de la Primera Sección será 'Sinfonietta of Light', del compositor valenciano Carlos Pellicer Andrés, nacido en Benigànim. Se trata de una obra expresamente encargada por el comité organizador del CIBM al compositor para su adaptación en instrumentación y duración, con el objetivo de adecuarla a las características de esta sección.

La pieza es una adaptación de 'Symphonia Luminosa', segunda sinfonía para orquesta de viento compuesta por Pellicer en 2025. Esta nueva versión reduce la duración y la plantilla instrumental de la obra original, y transforma sus cuatro movimientos en tres, con una duración aproximada de 21 a 22 minutos.

La luz, en sus múltiples dimensiones, constituye el eje conceptual de la composición. Su capacidad de reflexión, su relación con la sombra y su carácter cambiante inspiran un discurso musical que transita entre la intimidad, la expresividad y la grandiosidad orquestal. La sinfonietta se estructura en tres movimientos: Refraction and Dance, Gloom y Clarity.

Carlos Pellicer Andrés es compositor, director y docente. Aunque desarrolla su actividad en distintos ámbitos de la creación musical, su principal línea de trabajo compositivo se centra en la música sinfónica para banda. Sus obras han sido interpretadas por formaciones de numerosos países y en festivales y concursos internacionales.

Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos premios en el Concurso Internacional de Composición Original para Banda de Corciano, en Italia, y el premio Euterpe de la Música de la FSMCV. Actualmente compagina la composición y la docencia con la dirección titular de la Unió Musical d'Albaida l'Aranya.

La obra obligatoria de la Segunda Sección será 'Poème du Feu', de la compositora francesa Ida Gotkovsky, fallecida en 2025. Su elección reconoce la trayectoria de una creadora de alcance internacional y la relevancia de su contribución al repertorio sinfónico e instrumental, incluida la música original para gran banda.

DIMENSIÓN SIMBÓLICA Y ANCESTRAL DEL FUEGO

La composición, estructurada en dos movimientos, se inspira en la dimensión simbólica y ancestral del fuego. A partir de una tradición que lo vincula con lo sagrado y con la relación entre el ser humano y la creación, Gotkovsky construye un recorrido musical que evoca su fuerza vital y transformadora.

El primer movimiento, 'Maestoso', presenta el fuego como una fuerza de proporciones gigantescas, origen de la vida y símbolo de los primeros momentos de la creación. El segundo, 'Prestissimo', representa una energía impetuosa y reveladora que eleva al ser humano hacia una dimensión creadora, hasta culminar en una apoteosis final.

Nacida en el seno de una familia de músicos, Ida Gotkovsky cursó sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde obtuvo numerosos primeros premios. Su catálogo abarca música de cámara y sinfónica, obras instrumentales, vocales y líricas. Su originalidad formal y su personalidad compositiva fueron reconocidas con importantes galardones, entre ellos el premio Lily Boulanger, el premio Blumenthal y el Gran Premio de Música de la Ciudad de París.

Su música alcanzó una amplia proyección internacional y se interpreta en Europa, Estados Unidos, Japón, Asia y Australia. Asimismo, participó como miembro y presidenta en numerosos jurados internacionales y ejerció como profesora de teoría musical en el Conservatorio Nacional Superior de Música de Francia.

La obra obligatoria de la Tercera Sección será 'FADE', de Diego Gimeno, una composición seleccionada por los respectivos departamentos de Composición de los conservatorios superiores de música de València, Castelló y Alacant entre el alumnado de esta especialidad de los tres centros del ISEACV.

Esta iniciativa pone en valor el talento emergente y refuerza la colaboración entre el certamen y las instituciones superiores de enseñanza musical de la Comunitat Valenciana, ofreciendo a las nuevas generaciones de compositores la oportunidad de dar a conocer su trabajo en un escenario de proyección internacional.

'FADE' parte de una pregunta esencial sobre la naturaleza del sonido: todo sonido está destinado a desvanecerse, aunque su desaparición no siempre sea definitiva. A partir de un material sonoro presentado en la introducción, la obra se desarrolla durante aproximadamente diez minutos continuos, sin división en movimientos.

A lo largo de la composición, el material inicial se transforma y se explora mediante las múltiples posibilidades tímbricas de la banda sinfónica. Los distintos objetos sonoros desaparecen y reaparecen en nuevas formas, en un proceso de acumulación y sustracción que amplía progresivamente sus dimensiones y construye un discurso musical continuo.

Nacido en Alcublas en 2004, Diego Gimeno inició sus estudios musicales de trompeta en la Banda Primitiva de Llíria y obtuvo posteriormente los títulos profesionales de Trompeta y Piano en el Conservatorio Profesional de Música de Llíria, donde recibió el premio de fin de grado en Fundamentos de la Composición. Continúa su formación en el Conservatorio Superior de Música de València, donde cursa estudios superiores de Dirección de Orquesta, Coro y Banda, así como de Composición.

En el ámbito compositivo, ha obtenido, entre otros reconocimientos, el primer premio del Concurso de Composición AETYB en 2023 y el segundo premio del II Concurso Internacional de Composición Emili Giménez Bou en 2024. Sus obras han sido estrenadas e interpretadas en España, Croacia y Portugal.

Asimismo, el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València 2027 contará también con 'Las ruinas circulares', del compositor valenciano Francisco Coll, como obra obligatoria de la Sección de Honor.

La inclusión de esta composición en la máxima categoría del certamen completa la propuesta artística de la edición de 2027 y sitúa la creación contemporánea en el centro de la competición, con una obra de un compositor valenciano de proyección internacional.