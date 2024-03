La CEU UCH crea un observatorio para el estudio interdisciplinar de la salud animal, ambiental y humana

VALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia ha creado el Observatorio universitario One Health, dedicado a la salud animal, ambiental y humana.

Bajo la dirección del catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, Santiago Vega García, el organismo tiene como finalidad "promover desde la investigación, la formación y la divulgación, esta visión interdisciplinar de la salud que que plantea el enfoque One Health o Una Sola Salud, teniendo en cuenta la relación que existe entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente para la prevención de las enfermedades".

Según explica el catedrático Santiago Vega, director del nuevo Observatorio, "el enfoque One Health reconoce la creciente conexión entre la salud de los animales, las personas, las plantas y el medio ambiente". "Entiende que los humanos no existen de forma aislada, sino que son parte de un ecosistema vivo total más grande. Por ello, la prevención de enfermedades requiere la coordinación de los sectores de la vida silvestre, el medio ambiente, la salud humana y la salud animal. Una prevención que es siempre preferible al control de las enfermedades, para poder evitar activamente su impacto", añade en un comunicado.

El Observatorio One Health: Salud Animal, Salud Ambiental y Salud Humana de la CEU UCH, promovido este curso desde su Facultad de Veterinaria, sigue el enfoque adoptado en 2022 por los principales organismos internacionales involucrados en la salud, desde sus distintas dimensiones y en su relación con el cambio climático: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

ZOONOSIS, RESISTENCIAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

En concreto, se pondrá especial énfasis en tres áreas: la prevención y el control de las enfermedades zoonósicas emergentes y reemergentes, el aumento de las resistencias a los antimicrobianos y la seguridad alimentaria.

"Concienciar a la sociedad de la necesidad de incorporar modelos de desarrollo sostenible para cuidar el entorno en el que vivimos, formar en las distintas etapas educativas en torno a la relación que existe entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente y promover una visión interdisciplinar e innovadora entre los estudiantes, profesores e investigadores de distintos Grados están entre nuestros objetivos", destaca el catedrático Santiago Vega.

ASIGNATURA "PIONERA" Y CONGRESO INTERNACIONAL

El profesor Vega ha puesto en marcha este año la asignatura universitaria One Health, que cursan como optativa los estudiantes del Grado en Veterinaria de la CEU UCH y desde la que se promueven acciones formativas en centros escolares, como embajadores One Health. Los universitarios de esta asignatura preparan presentaciones en inglés, francés y español para difundir el concepto One Health en colegios e institutos del ámbito de la Comunidad Valenciana y también entre estudiantes de los Grados en Educación, Veterinaria y Ciencias de la Salud de la CEU-UCH.

"En la educación, desde las primeras etapas, One Health debe ser un concepto que se enseñe transversalmente al resto de disciplinas académicas, hasta llegar a la Universidad, donde profesores y estudiantes de distintas disciplinas puedan compartir espacios comunes, en la teoría o la practicas, desde distintas materias y ámbitos de conocimiento", señala Vega.

El director del Observatorio One Health ha promovido también la celebración en Valencia del 2° Congreso Latinoamericano, Ibero y Caribe sobre One Health & One Welfare, que organizará la CEU UCH el próximo mes de noviembre, tras su primera edición en Colombia. Este encuentro internacional reunirá en Valencia a representantes de Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Venezuela, Cuba, Colombia, Costa Rica, Perú o España, miembros de esta red internacional de profesionales "One Health".