CIEs NO protesta contra la reapertura de Zapadores: "El único CIE que respeta los derechos humanos es el cerrado"

Protesta de CIEs NO frente a Zapadores - CIES NO

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma CIEs NO ha protestado este miércoles contra la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, y ha exigido su cierre definitivo, ya que considera "ilegal la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito" y cree que la reciente reforma no soluciona la situación de las personas migrantes, porque "el único CIE que respeta los derechos humanos es el que está cerrado".

Activistas de la campaña han participado a las 18.00 horas en un acto a las puertas del centro, con motivo de la reapertura este miércoles, tras su cierre primero por la pandemia y después para acometer una reforma de las instalaciones.

En el acto han participado el vicealcalde de València, Sergi Campillo; el secretario autonómico de la Vicepresidencia, Iván Castañón; la coordinadora general de Podem, Pilar Lima, y la consellera de Participación y coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez. Si bien al principio solo estaba previsto para los medios, tras recibir este miércoles la confirmación de la Delegación del Gobierno de que podía convocarse una concentración, la plataforma ha llamado a la ciudadanía a sumarse a la protesta, ha explicado el portavoz de la campaña, Adrián Vives.

El activista ha detallado que, a raíz del primer estado de alarma por el que se cerraron las fronteras y se paralizaron las deportaciones, los movimientos sociales y del Defensor del Pueblo requirieron al Ministerio de Interior que "se vaciaran" estos centros.

"Si no se podían ejecutar las deportaciones, no había ninguna razón jurídica para mantenerlos abiertos", ha indicado Vives, que precisa que en mayo de 2020 se cerraron estos centros pero en septiembre se reactivó la actividad, salvo en el CIE de València, donde se emprendieron unas obras de reforma de las instalaciones.

Hace unos días, ha señalado el activista, la plataforma tuvo conocimiento de que el centro de Zapadores reabría este miércoles con motivo del traslado de internos del CIE de Murcia. Por ello, la campaña ha organizado un acto en el que ha "repetido los motivos por los que oponerse a su existencia".

Vives ha defendido que es "ilegal la privacidad de libertad de personas que no han cometido ningún delito", y ha insistido en que "la única solución para que se respeten los derechos humanos es el cierre de estos centros y no la reforma de los mismos", puesto que las obras "solo mejoran las condiciones de habitabilidad" y "con una instalación nueva, se continuará encerrando a personas que no han cometido ningún delito".

"Siempre hemos dicho que los CIEs vulneran los derechos humanos de manera estructural, el único CIE que respeta los derechos humanos es el CIE que está cerrado", ha subrayado.

UN RÉGIMEN "MUY SIMILAR A LA PRISIÓN"

Sobre las vulneraciones que denuncia la campaña, Vives ha afirmado que los extranjeros internos en los CIEs viven en un "régimen muy similar a una prisión", con horarios de celda, patio y comedor. "La diferencia, al final, es que las prisiones están mucho más reguladas, eso hace que muchas decisiones queden a la arbitrariedad del director o jefe de seguridad".

En concreto, el portavoz ha denunciado "agresiones físicas y verbales" por parte de la Policía; "mala calidad y poca cantidad de comida"; el encierro de menores, solicitantes de asilo y personas con problemas de salud; y la "mala asistencia sanitaria".

Vives ha recordado el caso de Marouane Abouobaida, el joven que se suicidó en julio de 2019 en el CIE de València. "El mismo auto de la Audiencia Provincial de Valencia habla de mala asistencia sanitaria y comportamiento reprobable de la Policía", ha apuntado.

El portavoz de la plataforma ha señalado que, "al final, estos CIEs son el elemento más visible, sobre todo en la ciudad", pero que los activistas rechaza, "en general, todas las políticas migratorias que reprimen a las personas migrantes"; el "cierre, externalización y militarización de las fronteras" y las identificaciones policiales por perfil racial.

"Seguiremos en la lucha por el cierre de los CIEs, continuaremos visitando a las personas internas y denunciando las vulneraciones de derechos humanos", ha zanjado.