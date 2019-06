Cinema Jove reconoce a la actriz valenciana Nuria Herrero con el premio 'Un futuro de cine'

Publicado 26/06/2019 14:00:58 CET

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove ha reconocido a la actriz valenciana Nuria Herrero como uno de los dos 'Futuros de Cine' de este año junto al actor Pol Monen. La actriz presentará este jueves, a las 18 horas en la Filmoteca, la película 'Toc Toc' (Vicente Villanueva, 2017) que protagoniza junto a Paco León, Rossy de Palma, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, Inma Cuevas y Verónica Forqué entre otros.

A los ocho años Nuria Herrero empezó a estudiar piano y obtuvo el título de grado medio. Estudió arte dramático en La Escuela del Actor de Valencia y se formó en teatro musical en Liverpool Institute for Performing Arts, ha indicado Cinema Jove en un comunicado.

Comenzó su carrera en series para Canal 9. En el ámbito nacional la hemos visto en 'Bienvenidos al Lolita', 'Los misterios de Laura', 'Rabia', 'El barco' o 'Tiempos de guerra'. Ha participado en películas como 'El amor no es lo que era' (Gabi Ochoa) y 'Toc Toc' (Vicente Villanueva).

En teatro, destaca 'La pechuga de la sardina' (CDN); 'Pulveriza', 'Todas muertas' y 'El declive' (Abril Zamora); 'Kafka i la nina viatgera' y 'Ficció' (Carles Alberola); 'La Llamada' (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y 'Venus' (Víctor Conde). La semana pasada estrenó la serie de Telecinco 'Señoras del (H)ampa' y está pendiente de estreno la película 'Zero', de Iñaki Sánchez Arrieta.

27 DE JUNIO: TRES PELÍCULAS DE SECCIÓN OFICIAL

En la Filmoteca prosiguen las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes con tres de las películas a concurso. A las 11.30 se proyectará la georgiana 'Parade'.

Dirigida por Nino Zhvania y planteada a modo de 'road movie', se centra en la reunión de tres viejos amigos en Tbilisi. El trío ha rebasado los cincuenta y su vida ha estado marcada por el pasado soviético del país hoy independiente.

El largometraje georgiano se inspira tanto en 'Maridos' (John Cassavetes, 1970), como en los recuerdos de la realizadora acerca de las conversaciones entre su padre y sus amigos, parte de la generación perdida de Georgia.

A las 20.00 horas habrá un nuevo pase de 'The Last to See Them' (Gli ultimi a vederli vivere), de Sara Summa, en la que el espectador asiste al último día de vida de una familia en el sur de Italia. El destino de los protagonistas se basa en una historia real acaecida en 2012. En la víspera de una boda, los Durati fueron asesinados por motivos desconocidos, pero se asumió una conexión con la mafia.

Por la noche, a las 22.30 horas, la actriz protagonista de 'Domingo', Manu Morelli, presentará el largometraje brasileño de Clara Linhart y Fellipe Barbosa. La película se ubica temporalmente el 1 de enero de 2003, en plena celebración de la investidura del presidente Lula.

Los cambios prometidos por el nuevo Jefe de Estado provocan entusiasmo y preocupación a partes iguales entre los miembros de dos familias de Rio Grande do Sul reunidas en una casa antigua. Adolescentes y adultos viven un torbellino emocional donde se producen confusiones amorosas y sexuales durante los preparativos de la fiesta de una quinceañera.

LA MÚSICA, PROTAGONISTA DE LA JORNADA

La música toma protagonismo en la próxima jornada de Cinema Jove, por un lado como escenario de las dos películas que se proyectan en el ciclo 'Youth & the Wall', por otro en la segunda jornada de 'Beats and frames'.

El auge de la escena punk y la influencia de música y subculturas importadas del Reino Unido acompañan a la historia central de 'Never Mind the Wall' (Connie Walter, 2001). En 1982, Nele viaja de Alemania Occidental a Alemania Oriental, donde conoce a Capitán, cantante de una banda. Se enamoran, pero el régimen les impide volver a verse. La película se proyectará a las 18 horas en el Instituto Francés.

Y a las 20 horas se podrá ver otra de las películas del ciclo, 'B-Movie. Lust and Sound in West Berlin 1979-1989' (Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck, 2015), en la que casualmente encontramos a Tilda Swinton grabando 'Cycling the Frame', además de otros artistas de la talla de Nick Cave, Blixa Bargeld o David Bowie.

Música, arte y caos en el salvaje Berlín Oeste de los años ochenta. Un 'collage' de películas y material televisivo en su mayoría inédito de una década frenética, pero muy creativa.

La música, en este caso electrónica, es también protagonista en el ciclo 'Beats and Frames', con la proyección, a las 20 horas en Radio City del segundo título del ciclo: 'Irvine Welsh's Ecstasy' (Rob Heydon, 2011). El film, basado en un relato del autor de 'Trainspotting', nos sumerge en los clubes de Edimburgo y Ámsterdam, y su argumento nos adentra en las pistas de baile donde suenan Primal Scream, Orbital o Paul Oakenfold.

LOS COEN Y ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES

En el Centre del Carme, un nuevo título de los Coen, la comedia 'El Gran Salto' (1994), donde Tim Robbins da vida a un tipo sencillo, sin carisma, que se ve elevado al olimpo de las grandes corporaciones al inventar el 'hula-hoop'.

En el Edificio Rialto continúan las proyecciones de las diferentes secciones del festival. En el Teatro Rialto, tres nuevos programas de Cortos: el Programa 3 con 'Kids', 'Cocodrilo', 'Las fuerzas', 'La mugre', 'En esas tierras' y 'Pauline Asservie'; el 2, compuesto por 'Los que desean', 'Reconstruction', 'Mudanza contemporánea', 'Good intentions' y 'Cuzco'; y finalmente el Programa 5 con 'La mala fe', 'Siostry', 'Halayla', 'Muero por volver' y 'Miss Mbulu'.

En la Sala 7 del mismo edificio, se podrán ver dos nuevos títulos del ciclo 'Los dioses del anime': 'Patema Invertida' (Yasuhiro Yoshiura, 2013) y la futurista 'Akira' (Katsuhiro Otomo, 1988). Asimismo se realizarán dos sesiones profesionales, por un lado una sesión informativa sobre el programa Media y por otro un encuentro de cortometrajistas. También en el Centre Octubre se realizará una jornada profesional, el 'Fòrum Coproducció Vlc 2019'.

Asimismo, Cinema Jove programa, en el Colegio Mayor Rector Peset, la segunda jornada del Encuentro Audiovisual de Jóvenes, dirigido a jóvenes estudiantes menores de 24 años, residentes en España y que pertenecen a centros educativos, asociaciones juveniles o talleres de imagen.