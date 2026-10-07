La Ciudad de las Artes y las Ciencias amplía las actividades de animación científica en el puente de octubre

La Ciutat de les Arts i les Ciències amplía actividades de animación científica en el puente de octubre - REMITIDA CACSA

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece del 9 al 12 de octubre sesiones diarias de 'La Ciencia a Escena' para todos los públicos, visitas guiadas a la exposición 'Marte. La conquista de un sueño' y espectáculos en el 'Teatro de la Ciencia' todos los días. Entre su oferta, destaca la nueva película del Hemisfèric 'Agujeros negros. Horizontes desconocidos' y la exposición 'Bailar. El arte de moverse' del Museu de les Ciències.

En la planta baja del Museu de les Ciències durante estos días se celebran sesiones diarias de talleres de 'La Ciencia a Escena' para todos los públicos en las aulas especialmente diseñadas para realizar estos experimentos. El público puede elegir entre 'Científico por un día' (para edades entre 4 y 8 años), 'Química en acción', 'Robots' y 'La Ciencia invisible' con diversas demostraciones en directo, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

En el Hemisfèric se ha estrenado la película 'Agujeros negros. Horizontes desconocidos', un documental que explora estos objetos cósmicos desde una perspectiva científica y que suponen un desafío a nuestra comprensión del universo. La proyección describe cómo los agujeros negros nacen de explosiones de estrellas masivas, deforman el espacio-tiempo y pueden consumir estrellas. Esta nueva propuesta se suma a la oferta de películas de divulgación astronómica del Hemisfèric que proyecta también 'Eclipse. El momento de la totalidad' y 'Auroras Luces del Norte'.

También los espectadores podrán ver grandes documentales de naturaleza con las películas 'Animal Kingdom' y 'Oceans' en formato fulldome 2D, junto con 'Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D', y la proyección sobre fractales 'Recombination'.

OFERTA FAMILIAR

La animación infantil en el Hemisfèric cuenta con las proyecciones 'Dinosaurios. Una historia de supervivencia', '3,2,1 Despegamos' y 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' destinadas al público infantil con temas que despiertan su interés científico y curiosidad como son los dinosaurios, la exploración espacial y el mundo submarino.

En el Museu de les Ciències, los visitantes encontrarán la exposición '¡Bailar! El arte de moverse', organizada en tres grandes movimientos ('Girar', 'Saltar' y 'Reunirse') cada uno introducido mediante un vídeo y con propuestas que invitan a la participación del público a través de experiencias coreográficas colectivas e instalaciones educativas individuales. En la oferta familiar del Museu de les Ciències destaca la exposición 'Metamorfosis. El poder de la transformación' recomendada a partir de los 6 años y 'Espai dels Xiquets' para edades entre 4 y 8 años.

Otro de los contenidos expositivos son las muestras 'Marte. La conquista de un sueño' (con visitas guiadas diarias durante el puente de octubre), 'Gravedad Cero' y 'La Luna al alcance de tus manos' ubicadas en la tercera planta donde también es posible pasear por un 'Bosque de Cromosomas' lleno de juegos interactivos sobre el cuerpo humano y la genética.

Hasta el 12 de octubre en los exteriores se podrá visitar la exposición abstracta 'Genoma y estructura escultórica' de Park Eun Sun, que reúne un conjunto de ocho obras en gran formato realizadas en mármol, acero y granito.

La exposición está formada por una instalación interior en la entrada al Museu de les Ciències que presenta la producción artística de Park Eun Sun y siete piezas ubicadas en diferentes puntos exteriores, desde los lagos del Hemisfèric hasta el Palau de les Arts.