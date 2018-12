Ciudadanos denuncia que se han producido 64 agresiones en la cárcel de Villena desde 2009, el doble que en Fontcalent

Publicado 10/12/2018 14:28:32 CET

ALICANTE, 10 Dic.

Los diputados de Ciudadanos (Cs) en el Congreso Marta Martín y Pepe Cano han alertado de que "se han producido 64 agresiones en el centro penitenciario de Villena en los últimos diez años, el doble que en la cárcel de Alicante, con 32 incidentes con resultado de heridos leves", una diferencia que consideran "muy significativa".

Ante esta situación, desde Ciudadanos han pedido mediante un comunicado "medidas para prevenir incidentes y más apoyo a los funcionarios". Además, Martín ha lamentado este fin de semana se haya registrado una nueva agresión en la que ha resultado herido un funcionario en Fontcalent.

Martín y Cano han detectado en una visita realizada al centro penitenciario situado en el término municipal de Alicante --Fontcalent-- que "tanto la situación de los presos como las condiciones de trabajo de los funcionarios son deplorables", en gran parte por "la falta de renovación de efectivos y por la existencia de una plantilla muy envejecida que no cuenta con los suficientes medios y, hasta hace un año, tampoco disponía de protocolos de actuación actualizados para afrontar las agresiones ni de apoyo legal jurídico y psicológico".

Los diputados alicantinos de Cs han denunciado que en los últimos años han conocido "muchos actos violentos en las prisiones de Villena y Fontcalent en los que han resultado lesionados funcionarios y otros muchos que no conocemos porque, según parece, en algunas ocasiones se les ha invitado a no denunciar para no incrementar las estadísticas de incidentes en centros penitenciarios".

Pepe Cano ha apuntado que "de momento este año se han abierto dos expedientes, uno en Alicante y otro en Villena, por agresiones producidas durante la reducción de sendos internos, uno de ellos con resultado de herida en pabellón auricular y dolor en mano derecha".

Según la información facilitada por el Gobierno central, habrá nuevas convocatorias de empleo para centros penitenciarios "que esperamos que lleguen pronto y no se queden en anuncios. Con estos datos de agresiones ha quedado claro que es necesaria una intervención rápida", ha solicitado Cano.