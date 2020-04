La Ciutat de les Arts i les Ciències de València, escenario de la nueva temporada de 'Cosmos. Otros mundos'

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València es uno de los escenarios elegidos de la nueva temporada de 'Cosmos. Otros mundos'. L'Hemisféric y el Palau de les Arts, tanto sus espacios exteriores como interiores, además de panorámicas de todo el complejo, aparecen en el 'making of'' que ha publicado la serie de divulgación científica "más popular de la historia de la televisión", destaca la Generalitat.

El equipo de rodaje de National Geographic y su 'nave de la imaginación' visitó la Ciutat de les Arts i les Ciències en junio de 2018.L'Hemisfèric ya ha aparecido en el primer capítulo de la nueva temporada de 'Cosmos', que conduce el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Ann Druyan dirige la nueva serie y continúa así el legado que inició hace 40 años Carl Sagan con 'Cosmos: un viaje personal'.

