El clásico de Lope de Vega 'La dama boba' ahonda en la psicología humana con música en directo en el Talia

Publicado 15/10/2019 15:23:08 CET

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El clásico inmortal de Lope de Vega, 'La dama boba', regresa al Teatre Talia en cinco nuevas funciones, del 16 al 20 de octubre, para ahondar en la psicología humana con música barroca en directo. La directora de la obra, Victoria Savelieva, quien ha asegurado que se ha respetado "mucho" el texto original, ha aprovechado para pedir más público al teatro clásico.

Así lo ha reclamado Savelieva en la rueda de prensa de presentación del espectáculo, en la que ha estado acompañada por el narrador de la historia, José Olmos, y por la actriz Rossana del Carpio que interpreta a una de las dos hermanas que aparecen en la obra.

El espectáculo, producido por Olympia Metropolitana y Teatro Clásico del Mediterráneo, cuenta, además, con otros actores como Pilu Fontán y Alberto Baño, y con música en directo de la mano de Regina Fuentes (violonchelo), y Patricia García y Sabrina Pacucci (violín). También con la asesoría de movimiento de María José Soler.

La obra trata la historia de cómo un noble de la corte de Madrid trata de desposar a sus dos hijas, una de las cuales, Finea, es boba hasta el extremo de repeler a todos los pretendientes, mientras la otra, Nise, sólo busca intelectos dejando poco espacio para cosas tan mundanas como el matrimonio.

La directora ha explicado que la obra está pensada tanto para adultos como para jóvenes y ha afirmado que al incorporar la música barroca en directo se ha conseguido un resultado "más bello, más exquisito, más bonito". "Pienso que va a gustar mucho al público", ha aseverado.

Ha indicado que para sacar esta obra adelante han tenido que "analizar bien" cada palabra de Lope de Vega porque "hay mucha filosofía en cada una de sus obras". "Lope es un gran psicólogo, conocedor del alma humana, en concreto, de la mujer. El conoce a las mujeres aún más profundamente que las mujeres se conocen a sí mismas", ha expuesto.

Por este motivo, ha indicado que en 'La dama boba' aparecen dos mujeres "totalmente diferentes". Por un lado, una de ellas, con mucha soberbia y sin posibilidad de ser feliz porque "hay que amar de verdad, adaptarse, perdonar". Y la segunda, "la hermana boba que tiene un gran complejo por no estar intelectualmente tan desarrollada como su pariente ni ser tan guapa. Pero al final logra convertirse en una mujer preciosa de verdad", ha dicho.

"JUEGO CONSTANTE"

José Olmos ha destacado que existe un "juego constante" entre el público y los actores". "Es lo más mágico de la adaptación. Puro juego, diversión", ha sentenciado. Un juego "psicológico", ha agregado su compañera, Rossana del Carpio.

Olmos ha matizado que se ha respetado el texto original y únicamente se ha cambiado algún término que podía no entenderse. "Pero básicamente se ha respetado todo", ha afirmado. Así mismo ha señalado que durante la obra no existe improvisación: "Es más un juego escénico, dramático. No hay improvisación. Está todo muy marcado, la música también".

Preguntados por si existe bastante público del teatro clásico, los tres han coincidido en que no. "No hay demanda porque no está de moda pero la gente lo quiere", ha aseverado Olmos. El teatro clásico se nos ha quedado dentro. Y la gente joven, cuando viene a ver la obra, alucina porque no piensa que le va a gustar tanto". La directora ha mostrado su deseo de que aumente el número de espectadores en este género.