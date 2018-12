Climent dice que el tuit de Costa sobre Intu es "más ruido que otra cosa" y que el proyecto debe seguir la normativa

Publicado 12/12/2018 15:30:26 CET

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha considerado este miércoles que el tuit del director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, en el que pedía a Intu Mediterrani que se fuera a su casa --"Intu go Home"-- es "más ruido que otra cosa" y ha pedido a la compañía que proyecta un macrocentro en la localidad valenciana de Paterna que siga la normativa vigente aprobada por el Gobierno del Botànico, que ha conseguido "la estabilidad necesaria" para atraer inversiones.

Climent se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, después de que el director general de Intu España, Ian Sandford, haya trasladado una "queja formal" al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante las declaraciones de Costa que en un mensaje en su cuenta de Twitter expresado en inglés pidió a la compañía que se fuera a casa: "Intu Go Home".

En la carta, Sandford ha trasladado a Puig el "malestar" de la multinacional inglesa por la "pública demostración de desprecio a nuestro proyecto para Paterna, que deja patente una gran falta de responsabilidad política y pone en entredicho la seguridad jurídica deseable en cualquier sistema democrático".

Al respecto, Climent ha recalcado que Intu "debe seguir la normativa vigente en la Comunitat Valenciana" y "sin ningún problema se verá si en un momento determinado no cumple la norma y qué es lo que tiene que hacer en ese momento". A su juicio, el tuit del director general es "más ruido que otra cosa" y ha subrayado que ya mantuvo la semana pasada una reunión con la mercantil para explicarle el modelo de comercio que defiende el Gobierno del Botànic.

Así, ha insistido en que el Consell defiende "un comercio urbano, de ciudad compacta, enraizado en nuestro territorio" y que "genere esa convivencia que supone la ciudad mediterránea". Así, ha señalado que están trabajando "en esta línea", pero "sin dejar de lado que hay instrumentos que pueden ayudar a implementar diferentes tipos de modelo en nuestro territorio".

En ese sentido, se ha referido a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup) y el Plan de Acción Territorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) y "otros instrumentos de tipo medioambiental que van a dar todas las posibilidades para implementar este modelo, esta empresa, u otro tipo de empresa".

Con todo, ha señalado que hay que garantizar "la seguridad jurídica sobre todo" y por ello "no vamos a ir por otro lado que no sea el modelo que hemos puesto encima de la mesa", ha dicho, para señalar que las personas al frente de las instituciones tienen que cumplir con la seguridad jurídica y "cualquier otra cosa es darle vueltas y no llegar a ninguna conclusión porque el modelo está muy bien redactado y hay que seguir con lo acordado".

Por tanto, ha defendido "la estabilidad, diálogo continuo, la honestidad y seguridad jurídica que son las líneas en las que está trabajando el Consell desde el primer momento y desde esta postura están llegando muchísimas inversiones a nuestro territorio".

"Estamos generando confianza y desde el momento en que un gobierno genera confianza, genera la estabilidad necesaria para que las inversiones vengan", ha apostillado el conseller, frente al argumento de Intu de que numerosos inversores británicos empiezan a ver "amenazados" sus intereses en la Comunitat por el 'Intu go home'.