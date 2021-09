Los comercios de València celebran Sant Dionís con 35.000 bandejas con versos de amor y bancos 'instagrameables'

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València repartirá 35.000 bandejas con frases de la campaña de Sant Dionís en pastelerías y comercios dentro de la campaña de impulso al comercio de la ciudad con motivo de la festividad, el día de los enamorados valencianos.

Esta es la principal acción de la campaña, que este martes ha presentado el concejal de comercio, Carlos Galiana. "Se trata de una campaña muy especial, porque fue la primera que hicimos en 2015 desde la concejalía, que se ha convertido en una tradición tan nuestra como la mocadorà, que ni siquiera la pandemia pudo paralizar".

La iniciativa central va a consistir en el reparto de 35.000 bandejas con una cinta para envolver la mocadorà, que llevan escritas en el fondo las frases de amor elegidas para esta campaña.

El objetivo es dinamizar la venta de productos típicos de la festividad de Sant Dionís en los establecimientos de la ciudad "un comercio de proximidad, de valencianía y de amor, una buena oportunidad de redescubrir las pastelerías y hornos de nuestra ciudad", ha afirmado Galiana.

En esta ocasión, para ilustrar la campaña --creada por el diseñador valenciano Joan Quirós-- se han elegido tres frases de amor de tres valencianos y valencianas de diferentes épocas: Ausiàs March; 'Oh foll amor', Vicent Andrés Estellés; 'No hi havia a València dos amants com nosaltres', y Mamen Monsoriu; 'Crec en l'amor del verb crear'. La campaña gráfica ya se puede ver en los mupis de la ciudad.

Otra de las iniciativas que se han puesto en marcha durante la campaña ha consistido en tunear con vinilos cinco bancos cedidos por el servicio de Parques y jardines y el servicio de Urbanismo, en los que aparecen diferentes frases de amor.

"Hemos tuneado los bancos con unos vinilos, para que la gente pueda contarnos sus historias de amor diverso, porque la fiesta de Sant Dionís no es sólo las de parejas enamoradas, sino que es también la del amor de un padre a una hija, de un nieto a su abuela, un amor mucho más grande que el de otras festividades. La idea de esta iniciativa es que la gente se siente en el banco, seleccione una frase, la fotografíe y la envíe a través de sus redes sociales con el hashtag #Valènciaenamorada".